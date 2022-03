Orły 2022 - nominacje do polskich nagród. Żeby nie było śladów dominuje

fot. Łukasz Bąk/Kino Świat

Żeby nie było śladów poniósł porażkę w walce o nominację do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy, ale to nie przeszkodziło w dominacji na polskim rynku. Orły 2022 pokazują, że film rzeczywiście jest bardzo doceniany, bo dostał aż 12 wyróżnień. Kolejne miejsca to Wesele Wojtka Smarzowskiego z 10 nominacjami oraz Wszystkie nasze strachy z siedmioma.

Orły 2022 - nominacje

NAJLEPSZY FILM EUROPEJSKI

- „Anette” reż. Leos Carax (Francja, Meksyk, USA, Szwajcaria, Belgia, Japonia, Niemcy)

- „Berlin Alexanderplatz” reż. Burhan Qurbani (Niemcy, Holandia, Francja, Kanada)

- „Na rauszu” (Druk) reż. Thomas Vinterberg (Dania, Szwecja i Holandia)

- „Ojciec” (The Father) reż. Florian Zeller (Wielka Brytania, Francja)

- „Titane” reż. Julia Ducournau (Francja, Belgia)

NAJLEPSZY DŹWIĘK

- Jerzy Murawski, Franciszek Kozłowski „Furioza”

- Zofia Moruś, Mateusz Adamczyk, Sebastian Witkowski „Mosquito State”

- Mateusz Adamczyk, Zofia Moruś, Bartosz Putkiewicz, Sebastian Witkowski „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”

- Artur Kuczkowski i Tomasz Sikora „Sonata”

- Michał Robaczewski „Sweat”

- Marek Wronko i Krzysztof Jastrząb „Śmierć Zygielbojma”

- Radek Ochnio „Wesele”

- Leszek Freund „Zupa nic”

- Kacper Habisiak, Sebastian Crueghe, Jarosław Bajdowski „Żeby nie było śladów”

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA

- Dariusz Krysiak „Cudak”

- Alina Janerka „Furioza”

- Waldemar Pokromski, Agnieszka Hodowana „Magnezja”

- Mirosława Wojtczak „Mistrz”

- Pola Guźlińska „Żeby nie było śladów”

NAJLEPSZE KOSTIUMY

- Wanda Kowalska i Paweł Grabarczyk „Ciotka Hitlera”

- Wanda Kowalska i Paweł Grabarczyk „Cudak”

- Dorota Roqueplo „Magnezja”

- Marta Ostrowicz „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”

- Elżbieta Radke „Śmierć Zygielbojma”

- Małgorzata Zacharska „Żeby nie było śladów”

NAJLEPSZY MONTAŻ

- Jarosław Kamiński „Aida”

- Paweł Łoziński, Bartłomiej Piasek, Piotr Wójcik „Film balkonowy”

- Agnieszka Glińska „Lamb”

- Iza Pająk i Laura Pawela „Ucieczka na srebrny glob”

- Krzysztof Komander „Wesele”

ODKRYCIE ROKU

- Iwona Siekierzyńska, reżyseria, „Amatorzy”

- Mateusz Rakowicz, reżyseria, „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”

- Mateusz Kudła, Anna Kokoszka-Romer, reżyseria, „Polański, Horowitz. Hometown”

- Jakub Michalczuk, reżyseria, „Teściowie”

- Łukasz Gutt, reżyseria, „Wszystkie nasze strachy”

NAJLEPSZY FILMOWY SERIAL FABULARNY

- „Behawiorysta” reż. Łukasz Palkowski, Marek Wróbel, scen. Bartosz Janiszewski, Maciej Kazula, prod. Aktiv Media dla TVN Grupa Discovery

- „Klangor” reż. Łukasz Kośmicki, scen. Kacper Wysocki, prod. Opus TV dla CANAL+ Polska

- „Kruk. Czorny Woron nie śpi” reż. Maciej Pieprzyca, scen. Jakub Korolczuk, prod. Opus TV dla CANAL+ Polska

- „Rojst ‘97” reż. Jan Holoubek, scen. Kasper Bajon, Jan Holoubek, prod. Frame Sp. z o.o. dla Netflix

- „Sexify” reż. Kalina Alabrudzińska i Piotr Domalewski, scen. Kalina Alabrudzińska, Piotr Domalewski, prod. Akson Studio dla Netflix

NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY

- „1970” reżyseria Tomasz Wolski

- „Film balkonowy” reżyseria Paweł Łoziński

- „Polański, Horowitz. Hometown” reżyseria Mateusz Kudła, Anna Kokoszka-Romer

- „Sędziowie pod presją” reżyseria Kacper Lisowski

- „Ucieczka na srebrny glob” reżyseria Kuba Mikurda

NAJLEPSZA DRUGOPLANOWA ROLA KOBIECA

- Anna Dymna „Amatorzy”

- Agata Kulesza „Wesele”

- Jowita Budnik „Wszystkie nasze strachy”

- Ewa Wiśniewska „Zupa nic”

- Aleksandra Konieczna „Żeby nie było śladów”

- Agnieszka Grochowska „Żeby nie było śladów”

NAJLEPSZA DRUGOPLANOWA ROLA MĘSKA

- Borys Szyc „Bo we mnie jest seks”

- Adam Woronowicz „Moje wspaniałe życie”

- Łukasz Simlat „Sonata”

- Andrzej Chyra „Wszystkie nasze strachy”

- Jacek Braciak „Żeby nie było śladów”

NAJLEPSZA GŁÓWNA ROLA KOBIECA

- Jasna Đuričić „Aida”

- Maria Dębska „Bo we mnie jest seks”

- Agata Buzek „Moje wspaniałe życie”

- Magdalena Koleśnik „Sweat”

- Sandra Korzeniak „Żeby nie było śladów”

NAJLEPSZA GŁÓWNA ROLA MĘSKA

- Piotr Głowacki „Mistrz”

- Jacek Braciak „Moje wspaniałe życie”

- Maciej Stuhr „Powrót do tamtych dni”

- Robert Więckiewicz „Wesele”

- Tomasz Ziętek „Żeby nie było śladów”

NAJLEPSZA MUZYKA

- Maciej Zieliński „Gierek”

- Szymon Wysocki „Każdy ma swoje lato”

- Jan A. P. Kaczmarek „Magnezja”

- Cezary Skubiszewski „Mosquito State”

- Marcin Masecki „Powrót do tamtych dni”

- Jan A. P. Kaczmarek „Śmierć Zygielbojma”

- Mikołaj Trzaska „Wesele”

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

- Wojciech Żogała „Bo we mnie jest seks”

- Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński „Cudak”

- Marek Warszewski „Magnezja”

- Ewa Skoczkowska „Mistrz”

- Marek Warszewski „Wesele”

- Paweł Jarzębski „Żeby nie było śladów”

NAJLEPSZE ZDJĘCIA

- Klaudiusz Dwulit „Furioza”

- Witold Płóciennik "Mistrz"

- Michał Englert „Teściowie”

- Piotr Sobociński jr „Wesele”

- Łukasz Gutt „Wszystkie nasze strachy”

- Kacper Fertacz „Żeby nie było śladów”

- Arthur Reinhart Żużel Film

NAJLEPSZY SCENARIUSZ

- Jasmila Žbanić „Aida”

- Łukasz Grzegorek „Moje wspaniałe życie”

- Wojtek Smarzowski „Wesele”

- Łukasz Ronduda, Michał Oleszczyk, Katarzyna Sarnowska „Wszystkie nasze strachy”

- Kaja Krawczyk-Wnuk „Żeby nie było śladów”

NAJLEPSZA REŻYSERIA

- Jasmila Žbanić „Aida”

- Paweł Łoziński The Balcony Movie/ Film Balkonowy

- Magnus von Horn „Sweat”

- Wojtek Smarzowski „Wesele”

- Łukasz Ronduda, Łukasz Gutt Wszystkie nasze strachy / Fears

- Jan P. Matuszyński „Żeby nie było śladów”

NAJLEPSZY FILM

- „Aida”

- „Moje wspaniałe życie”

- „Wszystkie nasze strachy”

- „Wesele”

- „Żeby nie było śladów”

20 kwietnia zostanie ogłoszone nazwisko laureata ORŁA za Osiągnięcia Życia. Na razie nie ma terminu rozdania nagród.