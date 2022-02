Orphan Black - powstanie nowy serial. Poznaliśmy nazwisko showrunnerki

amc

Orphan Black to serial z 2013 roku, który zakończył emisję w 2017 roku. Fabuła skupiała się na dziewczynie, która decyduje się przejąć tożsamość tajemniczej martwej kobiety, przez co wplątuje się w niebezpieczny spisek. Produkcja składa się łącznie z 5. sezonów, a w roli głównej wystąpiła Tatiana Maslany, którą niedługo widzowie zobaczą w serialu She-Hulk.

Zgodnie z nowymi informacjami, AMC tworzy serial osadzony w tym samym świecie co Orphan Black. Poinformowano, że nie będzie to spin-off ani reboot, a zupełnie niezależna historia, która z oryginalną produkcją dzieli jedynie miejsce akcji. Showrunnerką i producentką serialu będzie Anna Fishko (The Society). Szczegóły fabularne nowej produkcji nie są na razie znane.

