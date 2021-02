Oscary 2021 - Akademia ujawniła shortlisty w kolejnych ośmiu kategoriach. Wśród kandydatów Mank, Mulan i Co w duszy gra

Netflix

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła shortlisty kandydatów do Oscara 2021 w dziewięciu kategoriach, w tym dla filmu dokumentalnego, muzyki oraz oryginalnej piosenki. W osobnym newsie podawaliśmy Wam już shortlistę dla filmów międzynarodowych, dlatego nie znajdziecie jej w tym tekście.

Najwięcej, bo trzy szanse na znalezienie się wśród nominowanych do Oscara mają w tym momencie filmy, które znalazły się na trzech shortlistach. Są to Pan Jangle i świąteczna podróż(piosenka, muzyka, charakteryzacja), Mank (muzyka, charakteryzacja, efekty specjalne) oraz Mulan (muzyka, piosenka, efekty specjalne). Poniżej pełne shortlisty z ośmiu kategorii.

FILM DOKUMENTALNY

All In: The Fight for Democracy

Boys State

Collective

Crip Camp

Dick Johnson Is Dead

Gunda

MLK/FBI

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Notturno

The Painter and the Thief

76 Days

Time

The Truffle Hunters

Witamy w Czeczenii

KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

Abortion Helpline, This Is Lisa

Call Center Blues

Colette

A Concerto Is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

Hysterical Girl

A Love Song for Latasha

The Speed Cubers

What Would Sophia Loren Do?

CHARAKTERYZACJA

Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)

Emma

Gloria Steinem. Moje życie w drodze

Elegia dla bidoków

Pan Jangle i świąteczna podróż

The Little Things

Ma Rainey: Matka bluesa

Mank

One Night in Miami

Pinokio

MUZYKA

Życie przed sobą

The Little Things

Mank

Niebo o północy

Minari

Mulan

Nowiny ze świata

Co w duszy gra

Tenet

Proces Siódemki z Chicago

Pan Jangle i świąteczna podróż

Niewidzialny człowiek

Pięciu braci

Burza dusz

Amonit

PIOSENKA ORYGINALNA

Turntables, All In: The Fight for Democracy

See What You’ve Done, Belly of the Beast

Wuhan Flu, Borat 2

Husavik, Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga

Never Break, Nasz głos na Broadwayu

Make It Work, Pan Jangle i świąteczna podróż

Fight For You, Judas and the Black Messiah

lo Sì (Seen), Życie przed sobą

Rain Song, Minari

Show Me Your Soul, Mr. Soul!

Loyal Brave True, Mulan

Free, Jedyny i niepowtarzalny Ivan

Speak Now, One Night in Miami

Green, Sound of Metal

Hear My Voice, Proces Siódemki z Chicago

KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Kapaemahu

Opera

Out

The Snail and the Whale

To Gerard

Traces

Yes-People

FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

Bittu

Da Yie

Feeling Through

The Human Voice

The Kicksled Choir

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

The Van

White Eye

EFEKTY SPECJALNE

Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)

Bloodshot

Love and Monsters

Mank

Niebo o północy

Mulan

Jedyny i niepowtarzalny Ivan

Co w duszy gra

Tenet

Witamy w Czeczenii