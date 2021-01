Oscary - krótka lista dla międzynarodowych filmów zostanie rozszerzona

materiały prasowe

Trwająca pandemia koronawirusa przyniosła wiele wyzwań dla branży filmowej. Wynikiem tego dokonano zmiany w sposobie głosowania na najlepsze filmy międzynarodowe. Aby zapewnić nienaruszalną integralność procesu, międzynarodowa komisja ds. Filmów fabularnych, przeprowadzi tajne głosowanie, w wyniku którego przygotowana zostanie krótka lista 15 filmów międzynarodowych. Poprzednio shortlista wynosiła 10 tytułów.

Wcześniej komisja głosowała nad siedmioma filmami, a Międzynarodowy Komitet Wykonawczy spotykał się, aby wybrać kolejne trzy. Głosujący obejrzą zatem 15 filmów z krótkiej listy, a następnie w tajnym głosowaniu wybranych zostanie pięciu nominowanych do Oscara. Wszystko dlatego, że głosowanie w tym roku odbędzie się online, co może budzić liczne obawy. Aby żaden z filmów nie został pominięty, shortlista została rozszerzona o pięć miejsc.

15 filmów, które otrzymają największą liczbę głosów, znajdzie się na krótkiej liście, która ma zostać ogłoszona 9 lutego. Warto mieć na uwadze, że wybór najlepszego filmu międzynarodowego działa inaczej od innych kategorii. W komitecie zasiadają różni przedstawiciele branży. Międzynarodowy Komitet Filmów Fabularnych odpowiedzialny jest za zarządzanie zasadami dotyczącymi owej kategorii i określanie kwalifikowalności filmu.

Co to oznacza dla polskich filmowców? Jest przede wszystkim znacznie większa szansa na zostanie dostrzeżonym, choć zwiększa to również konkurencję. Istotna będzie kampania reklamowa oraz zachęcanie głosujących do oglądania konkretnej produkcji. Na najbliższą edycję Oscarów zdecydowano się wybrać film Śniegu już nigdy nie będzie, który powalczy o znalezienie się na krótkiej liście.

Nominacje 93. gali zostaną ogłoszone 15 marca, a transmisja telewizyjna zaplanowana jest na 25 kwietnia.