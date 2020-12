Oscary 2021 - nie będzie wirtualnej ceremonii rozdania statuetek

fot. materiały prasowe

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej, która przyznaje Oscary przesunęła datę rozdania statuetek w 2021 roku o dwa miesiące, na 25 kwietnia. W ten sposób organizacja miała nadzieję, że kina na wiosnę będą ponownie otwarte, co pozwoli większej liczbie filmów na konkurowanie. Jednak nawet jeśli multipleksy nie zostaną otwarte, to Akademia nie ma zamiaru zrezygnować z gali w Dolby Theatre w Los Angeles na rzecz wirtualnej ceremonii. Jak podała portalowi Variety osoba związana z Akademią przeprowadzono ostatnio przegląd Dolby, aby zastanowić się nad wszelkimi możliwymi opcjami organizacyjnymi. Nie jest jasne jakie protokoły bezpieczeństwa zostaną wprowadzone podczas gali.

Źródło: Mr. Gray/domena publiczna

Od marca 2020 roku, kiedy to pandemia przybrała na sile i wprowadzono obostrzenia, które sparaliżowały przemysł filmowy, wstrzymano produkcję różnych projektów i zamknięto kina w USA. W związku z tym Akademia przedłużyła okres kwalifikacji filmów do Oscarów z 31 grudnia 2020 roku do 28 lutego 2021 roku. Dodatkowo filmy, które mają swoje premiery na platformach streamingowych również mogą ubiegać się o nominacje.