Znamy polskiego kandydata do Oscara. Wielki sukces Agnieszki Holland

W 2026 roku Polskę na Oscarach będzie reprezentować nowy film Agnieszki Holland.
Paulina Guz
Franz Kafka Fot. Marlene Film Production
15 września zdecydowano kto będzie reprezentować Polskę na Oscarach 2026 w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. O nagrodę zawalczy Franz Kafka w reżyserii Agnieszki Holland. W jej dorobku znajdują się między innymi takie produkcje jak Zielona granica, Obywatel Jones i Pokot. Warto dodać, że jej nazwisko jest znane na arenie międzynarodowej, więc nie trzeba przedstawiać jej zagranicznym krytykom. 

Franz Kafka rywalizował z sześcioma innymi filmami, których tytuły już ujawniono. Są to kolejno: Pociągi, Vinci 2, Dwie siostry, Listy z Wilczej, Chopin, Chopin! i Dom dobry. Wybór podjęła komisja pod przewodnictwem Ewy Puszczyńskiej. 

Franz Kafka - premiera, fabuła, reżyseria

Agnieszka Holland wyreżyserowała film i napisała scenariusz wraz z Markiem Epsteinem. W główną rolę wcielił się Idan Weiss. W obsadzie są także Carol Schuler, Gesa Shermuly, Sebastian Schwarz, Peter Kurth, Sandra Korzeniak, Katharina Stark i Jenovefa Bokova. Produkcja śledzi losy Franza Kafki, jednego z najwybitniejszych pisarzy XXI wieku, pokazując widzom fragmenty jego życia, które łączą się w swego rodzaju mozaikę. 

Pierwsze zdjęcia możecie zobaczyć poniżej:

Franz Kafka

arrow-left
Franz Kafka
Fot. Marlene Film Production
arrow-right

Franz Kafka zadebiutował już podczas 50. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. Polska publiczność będzie mogła zobaczyć go na nadchodzącym 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie bierze udział w Konkursie Głównym.

Źródło: Deadline

