Oto zupełnie nowy Hulk z uniwersum Marvela. Jest połączeniem [SPOILER] i... Wielkiej Stopy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Czytelnicy serii Immortal Hulk zdają sobie sprawę, że Marvel potrafi w niej solidnie zaskakiwać, choćby na polu wprowadzania zupełnie nowych postaci. Na kartach historii obserwowaliśmy już więc m.in. Czerwoną Harpię czy przedziwną inkarnację Abominacji. Teraz przyszła pora na pokazanie odbiorcom jeszcze jednego Zielonego Goliata - zupełnie nietypowego, skoro istotny wpływ na powstanie bohatera ma... Wielka Stopa.

W tym miejscu warto przypomnieć, że w całej serii naprawdę często oglądamy śmierci i zmartwychwstania rozmaitych osób. Trafiają one do wymiaru znanego jako Below-Place, królestwa, którym włada One Above All, marvelowskie uosobienie Boga. Po przejściu przez tzw. Zielone Drzwi zmarłe postacie odzyskują życie; w ten sposób zza grobu wracali już Rick Jones, Betty Ross czy Walter Langkowsi aka Sasquatch, odpowiednik Hulka z kanadyjskiej drużyny herosów Alpha Flight.

To właśnie powyższą metodę wykorzystano do stworzenia nowej wersji Zielonego Goliata. Leonard Samson zginął tuż po ataku złoczyńcy Leadera na Hulka i jego sojuszników, trafiając do Below-Place. Popularny "Doc" ostatecznie zdołał znaleźć drogę do Zielonych Drzwi - sęk w tym, że zamiast wrócić do żywych w dawnej postaci, jego umysł zespolił się z ciałem zabitego wcześniej przez Abominację Sasquatcha, tworząc wzmocnioną przez promieniowania gammę istotę o przydomku "Doc Sasquatch".

Doc Sasquatch w zeszycie Immortal Hulk #40

Nie jest na razie jasne, dlaczego Sasquatch i "Doc" Samson nie zdołali zmartwychwstać w swoich poprzednich wersjach. Wiele wskazuje na to, że stało się tak dzięki wyraźnie już zasugerowanej w serii Immortal She-Hulk kontroli Leadera nad Zielonymi Drzwiami.

Tymczasem sam "Doc Sasquatch", nowa wersja Zielonego Goliata, w najbliższej przyszłości pomoże Hulkowi w batalii ze złoczyńcą.