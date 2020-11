Marvel - Knull ma jeszcze jedną, sekretną moc. W niebezpieczeństwie są absolutnie wszyscy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel wypuszcza na amerykański rynek pierwsze tie-iny do zbliżającego się wielkimi krokami wydarzenia King in Black. Jednym z nich stał się premierowy zeszyt serii Symbiote Spider-Man, który wyjawia nam zaskakującą informację: złoczyńca Knull jest jeszcze potężniejszy, niż początkowo zakładaliśmy. Wszystkie dzięki jego sekretnej mocy, której obecności do tej pory nie wyjawiono.

Akcja opowieści rozgrywa się w przeszłości, niedługo po wydarzeniach ukazanych w Tajnych Wojnach z połowy lat 80. Fabuła skupia się na stworzonym przez Knulla proto-symbioncie o nazwie Mister E, który próbuje zniszczyć Instytut Ravencrofta. Na jego drodze staje Spider-Man, przy czym heros jest również opanowany przez symbionta, tego samego, który w przyszłości zostanie Venomem.

Mister E dzięki specjalnemu serum zdołał stworzyć inne wersje samego siebie, przejmując kontrolę nad wszystkimi osobami w placówce. Intrygująco prezentuje się sekwencja, w której zarówno proto-symbiont, jak i Peter Parker obserwują na niebie nieoczekiwane i niezapowiadane zaćmienie Słońca. Jak się okazuje, do powstania tego zjawiska doprowadził sam Knull.

Przeciwnik Spider-Mana ostatecznie wyjaśnia podłoże zaćmienia. Twierdzi on, że jest ono "pokazem pochodzącym z Wymiaru Cienia", będącym rezultatem działań Knulla w przyszłości. "Historia sama siebie przepisuje na nowo" - dodaje Mister E.

Innymi słowy: stwórca symbiontów posiada moc kompletnego zmienia przeszłości uniwersum Marvela za pomocą teraźniejszych działań. Widać to także w innych słowach Mistera E:

Stworzenie idzie do przodu. Destrukcja cofa się w czasie.

Tak prezentują się plansze z komiksu (w galerii znajdziecie także tatuaże, którymi Marvel chce promować nadchodzący event):

Symbiote Spider-Man: King in Black #1 - plansze

Całe zdarzenie doskonale wpisuje się w przeczucie, że King in Black może raz na zawsze zmienić oblicze uniwersum Marvela - nie tylko w każdym jego zakątku, ale również w każdej linii czasowej.

Pierwszy zeszyt zasadniczej serii King in Black zadebiutuje w USA 2 grudnia.