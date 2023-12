Out of Darkness – zwiastun. Nietypowy thriller o przetrwaniu w epoce kamienia łupanego

fot. materiały prasowe

Out of Darkness to nadchodzący thriller w reżyserii Andrew Cumminga, który swoją premierę miał na tegorocznym Fantastic Fest. Produkcja jeszcze wtedy znana pod tytułem The Origin zrobiła furorę na festiwalu filmowym w Austin, mogąc pochwalić się 94% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Już wkrótce film zadebiutuje w amerykańskich kinach, a teraz możemy zobaczyć zwiastun nietypowej produkcji rozgrywającej się w epoce kamienia łupanego.

Out of Darkness - zwiastun

Out of Darkness - o czym jest?

Historia rozgrywa się 45 000 lat temu i opowiada o grupie sześciu osób, które podróżują po świecie w poszukiwaniu nowego domu. Są głodni, zmęczeni i zdesperowani, aby osiąść na bezpiecznych ziemiach, z dala od zagrożenia. Wyruszają przez pustkowia tundry w kierunku odległych gór, które obiecują im liczne jaskinie potrzebne do przetrwania i przedłużenia gatunku. Gdy zapada noc, zdają sobie sprawę, że nie są sami. Przerażające dźwięki sugerują, że ich tropem podąża bestia, która może ich zabić. W miarę rozpadu relacji w grupie jedna z kobiet podejmuje straszliwą decyzję, aby zapewnić przetrwanie.

Scenarzystką jest Ruth Greenberg, która wcześniej pracowała przy krótkometrażowym Run. W obsadzie znaleźli się Safia Oakley-Green, Kit Young, Chuku Modu, Iola Evans, Arno Lüning, and Luna Mwezi.

Out of Darkness zadebiutuje w amerykańskich kinach 9 lutego 2024 roku. Dystrybutorem filmu jest Bleecker Street.