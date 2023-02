The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition - aktualizacja do nowej wersji będzie płatna. Dla wszystkich

Obsidian

W oczekiwaniu na The Outer Worlds 2 będzie okazja przybliżyć sobie przygodę z "jedynką". Produkcja The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition doczekała się konkretnego zwiastuna oraz daty premiery. Czymże jednak jest ta edycja? To nic innego, jak zbiorcze wydanie gry zawierające podstawkę oraz dwa fabularne rozszerzenia: Morderstwo na Erydanie i Coś się czai na Gorgonie, podane w ulepszonej graficznie wersji.

Twórcy zapewniają jakość na poziomie 4K i płynność wynoszącą 60 klatek na sekundę. To jednak nie wszystko. W nadchodzącym tytule otrzymamy również: ulepszone oświetlenie, poprawiony system cząsteczek, dopracowane otoczenie, a także bardziej inteligentnych kompanów oraz ulepszoną walkę.

Produkcja na rynku zadebiutuje 7 marca i dostępna będzie na PC, PS5 oraz Xbox Series X/S. Gra będzie dostępna w cenie 60 dolarów. Pakiet ulepszeń graficznych dla posiadaczy podstawki oraz dodatków na poprzednią generację konsol jak i PC będzie dostępny do kupienia osobno - w cenie niespełna 10 dolarów.

Co istotne The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition nie trafi w dniu premiery do usługi Game Pass. Prawa do pierwszej części gry nadal posiada Take-Two, a nie Microsoft.