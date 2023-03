The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition miażdzone przez graczy. Czy słusznie?

Taake Two

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition to zbiorcze wydanie gry The Outer Worlds, na PC i konsolach, które w teorii miało wprowadzić pewne ulepszenia. Okazuje się jednak, że tytuł ten w wersji pecetowej zbiera sporo krytyki od społeczności, a użytkownicy Steam nie szczędzą negatywnych ocen.

Na ten moment jedynie 20% posiadaczy tej produkcji na platformie Valve wystawiło jej pozytywną notę. Cała reszta to opinie negatywne. W zdecydowanej większości nie dotyczą one tego, że za aktualizację trzeba zapłacić. Chodzi przede wszystkim o kiepską optymalizację. "Ulepszona" wersja ma działać zdecydowanie gorzej od oryginału z 2020 roku i notować zauważalne spadki płynności. Niektórzy wspominają, że nawet na mocnych konfiguracjach sprzętowych tytuł ten nie jest w stanie utrzymać stabilnych 30 klatek na sekundę przy rozdzielczości 4K.

Problemy z wydajnością są obecne również w przypadku wersji konsolowych, o czym można dowiedzieć się między innymi z postów na Reddicie czy mediach społecznościowych. Twórcy nie pozostają jednak bierni na takie doniesienia i poinformowali na Twitterze, że pracują nad stosowną aktualizacją.

https://twitter.com/OuterWorlds/status/1633533069117489158