The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition nadciąga. Gra otrzymała kategorię wiekową

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Obsidian

Świetna produkcja The Outer Worlds nie musi się skończyć na wydaniu gry w wersji na poprzednią generację konsol. Jeśli wierzyć tajwańskiemu odpowiednikowi PEGI, to niebawem oficjalnie powinniśmy usłyszeć o The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition dedykowanej wyłącznie konsolom PS5 oraz Xbox Series X/S, a także PC.

Takie skatalogowanie gry może świadczyć o tym, że jest to odświeżone wydanie produkcji z 2019 roku, przygotowane specjalnie pod aktualną generację konsol. Rozbudowana nazwa z kolei może sugerować, że w pakiecie z podstawką gracze otrzymają również dwa fabularne rozszerzenia, jakie wyszły do gry: Morderstwo na Eryanie oraz Co się czai na Gorgonie.

Oczywiście to tylko domysły i na oficjalne potwierdzenie trzeba czekać. Niemniej w przeszłości Taiwanese Game Ratings Board’s nie miał wpadek i z czasem tytuły, jakie pojawiały się w bazie, były ujawniane przez twórców lub wydawcę. Zapewne i w tym przypadku będzie tak samo.

Zabawa z The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition będzie także doskonałą okazją do przypomnienia sobie historii gry przed wskoczeniem do rozgrywki w The Outer Worlds 2, które tworzone jest na wyłączność Microsoftu.