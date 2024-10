Powrót Outlandera. Zwiastun drugiej połowy 7. sezonu!

fot. materiały prasowe

Reklama

Powrót Outlandera coraz bliżej. Amerykańska telewizja Starz opublikowała pełny zwiastun drugiej połowy siódmego sezonu, który zapowiada walkę w amerykańskiej rewolucji, a także wielkie emocje. Innymi słowy, jest to dokładnie to, czego oczekują fani popularnego serialu kostiumowego.

Outlander - zwiastun drugiej połowy 7. sezonu

Outlander - o czym 2. część 7. sezonu?

Claire (Caitriona Balfe), Jamie (Sam Heughan) i młody Ian (John Bell) opuścili amerykańskie kolonie i przybyli do ukochanej Szkocji. W obliczu nadchodzącej rewolucji amerykańskiej, czyli wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych bohaterowie muszą podjąć decyzję, czy chcą walczyć o miejsce, które jest ich nowym domem.

Outlander - sezon 7

W obsadzie są także David Berry (lord John Grey), Charles Vandervaart (William Ransom), Izzy Meikle-Small (Rachel Hunter) oraz Joey Phillips (Denzell Hunter). Projekt nadal opierany jest na kolejnych tomach cyklu książkowego Diany Gabaldon.

Twórcy obecnie pracują nad 8. sezonem, który zarazem jest finałowym. Ma on liczyć 10 odcinków. Na tym zakończy się historia popularnych bohaterów. Tworzony jest jednak spin-off pod tytułem Outlander: Blood of My Blood.

Premiera drugiej części 7. sezonu odbędzie się 22 listopada w USA. Tradycyjnie dzień później w Polsce na Netflixie.