Pachinko – zdjęcia i nowa świetna czołówka z 2. sezonu. Jest data premiery

fot. Apple TV+

Pachinko to serial Apple TV+ z 2022 roku, oparty na bestsellerowej powieści Min Jin Lee. Historia skupia się na wielopokoleniowej rodzinie imigrantów, która walczy z dyskryminacją rasową.

W serwisie Rotten Tomatoes pierwszy sezon ma 97% "świeżości" (pozytywnych opinii) wśród krytyków oraz 88% "świeżości" wśród widzów. Platforma streamingowa postanowiła zamówić 2. sezon tej produkcji, która opowiadana jest w trzech językach - koreańskim, japońskim i angielskim.

Teraz opublikowano zdjęcia promocyjne oraz plakat z 2. sezonu Pachinko, którego premiera została wyznaczona na 23 sierpnia. Nowa seria zadebiutuje jednym odcinkiem, a kolejne będą się ukazywać co tydzień. Łącznie liczy 8 epizodów.

Pachinko - zdjęcia i plakat z 2. sezonu

Pachinko - 2. sezon

Ponadto zaprezentowano również nowy openning z 2. sezonu, w którym w tle słyszymy piosenkę Wait A Milion Years zespołu The Grass Roots. Warto przypomnieć, że intro do pierwszego sezonu otrzymało nominację do nagrody Emmy w kategorii Najlepsza czołówka.

Pachinko - intro 2. sezonu

Pachinko - opis

Epicka pod względem skali i intymna w tonie opowieść zaczyna się od zakazanej miłości. Narastająca fabuła przechodzi w rozległą sagę, która przenosi się pomiędzy Koreą, Japonią i Ameryką, aby opowiedzieć niezapomnianą historię wojny i pokoju, miłości i straty, triumfu i rozliczenia.

Pachinko - obsada i twórcy 2. sezonu

W drugim sezonie występują Lee Minho, Minha Kim, Anna Sawai, Yuh-Jung Youn, Jin Ha, Eunchae Jung, Soji Arai, Junwoo Han i Sungkyu Kim. Twórcą i scenarzystą Pachinko jest Soo Hugh, który jest również producentem wykonawczym wraz z Michaelem Ellenbergiem, Lindsey Springer i Theresą Kang. 2. sezon wyreżyserowali Leanne Welham, Arvin Chen i Sang-il Lee.