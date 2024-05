Homelander jak Donald Trump? Stanie przed sądem w 4. sezonie The Boys

fot. Prime Video

Już niebawem pierwsze odcinki 4. sezonu The Boys zadebiutują na platformie Prime Video. Chłopaki znowu będą starać się powstrzymywać supki przed złymi uczynkami, a także spróbują zdemaskować prawdziwe oblicze Vought oraz Homelandera. Liderowi Siódemki zostanie poświęcony wątek, w którym stanie przed sądem za zabicie protestującego mężczyzny z końcówki ostatniego odcinka 3. serii.

Zdjęcie promocyjne z Homelanderem z 4. sezonu The Boys

W sieci pojawiło się zdjęcie z procesu, które umieściło Vought International (fikcyjna korporacja z serialu) na swoim koncie na X. Widzimy na nim Ojczyznosława (w tej roli Antony Starr) w otoczeniu prawników w sali sądowej. W podpisie możemy przeczytać, że "Homelander został uznany winnym… bycia wspaniałym ojcem!".

Oto najnowsze zdjęcie z gmachu sądu, gdzie z szacunkiem słuchał mów końcowych.

Życzymy ławie przysięgłych powodzenia podczas obrad i podjęcia decyzji o #HomeFree!

https://x.com/VoughtIntl/status/1796315644444688697

Nie jest przypadkiem, że opublikowanie zdjęcia z rozprawy Homelandera zbiegło się z uznaniem za winnego 34 zarzutów w sprawie fałszowania dokumentacji biznesowej byłego prezydenta USA - Donalda Trumpa. To jeden z wielu wpisów The Boys, nawiązujących i naśmiewających się z wydarzeń z prawdziwego życia. Serial ma charakter satyryczny, a to jeden ze sposobów na jego promocję.

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że komentarz do tego wpisu dodał Todd (wciela się w niego Matthew Gorman), czyli partner byłej żony MM z serialu, który jest wielbicielem Homelandera i uległ propagandzie Vought. Napisał:

Dzięki Homelanderowi możemy spać spokojnie w nocy bez obawy o włamanie! Jeśli go zamkniecie to będziecie spać spokojnie? Ja nie byłbym w stanie!!! #HomeFree

https://x.com/HomelanderDride/status/1796353299991408872

The Boys - 4. sezon

The Boys - opis 4. sezonu

Świat stoi na krawędzi zagłady. Victoria Neuman jest u drzwi Białego Domu, nadzorowana przez Homelandera, który wzmacnia swoje wpływy. Rzeźnik – któremu pozostało tylko kilka miesięcy życia – stracił syna Bekki, a reszta Chłopaków ma dość jego kłamstw. Jednak gdy stawka jest wyższa niż kiedykolwiek, zespół musi znaleźć sposób, aby dogadać się i uratować świat. [opis Prime Video]

The Boys - premiera trzech odcinków 4. sezonu 13 czerwca na Prime Video.