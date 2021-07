Paddington 3 - wiemy, kiedy ruszą zdjęcia. Co jeszcze ujawniono w Cannes?

źródło: StudioCanal

Paddington 3 to kolejna część przygód przyjaznego niedźwiadka o wielkim sercu. W pierwszej części obserwowaliśmy, jak radzi sobie w wielkim mieście, zaś w drugiej dopingowaliśmy go, gdy próbował znaleźć złodzieja tajemniczej książki, przez którego wylądował w areszcie, niesłusznie oskarżony. Studiocanal podczas festiwalu filmowego w Cannes ogłosiło, że zdjęcia do trzeciej części ruszą w drugim kwartale 2022 roku. Film będzie współpracą pomiędzy twórcami poprzednich części, czyli tworzyć go będą Paul King, Simon Farnaby i Mark Burton. Scenariuszem zajmie się także Mark Burton, a wraz nim Jon Foster i James Lamont.

Źródło: materiały prasowe

Nie tylko Paddington doczekał się miłych wieści. Podczas prezentacji w Cannes potwierdziły się również prace nad thrillerem Role Play autorstwa Kaley Cuoco, znanej z roli Penny w Teorii Wielkiego Podrywu, a także że kręcenie War Magician z Benedictem Cumberbatchem w roli głównej zacznie się w 2022 roku. Studiocanal ogłosiło także, że znów połączy siły z Liamem Neesonem w sequelu Przykładnego Obywatela z 2019 roku.