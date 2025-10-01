Tak wygląda kooperacja w nowym Painkillerze. Zobaczcie zwiastun z rozgrywką w trybie co-op

fot. 3D Realms

Nowy Painkiller zapowiadany jest jako współczesne spojrzenie na znaną sprzed lat serię. Gracze wcielą się w bohatera, który trafia do Czyśćca i otrzymuje szansę na zbawienie. Ma on zostać czempionem, którego zadaniem będzie powstrzymanie demonicznych armii upadłego anioła Azazela. Pod względem rozgrywki ponownie czeka nas dynamiczna, pierwszoosobowa strzelanka, w której wykorzystamy szeroki arsenał zróżnicowanych broni. Nie zabraknie jednak nowych elementów, takich jak karty tarota, pozwalające na wzmocnienie umiejętności protagonisty.

Do sieci trafił kolejny zwiastun nowej wersji Painkillera. Tym razem materiał skupia się na prezentacji trybu sieciowej kooperacji, bo i takiej opcji w grze nie zabraknie. Krótkie, trwające około minuty wideo możecie obejrzeć poniżej.

Painkiller zadebiutuje 21 października na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC.