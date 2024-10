Alan Ritchson z Reachera i gwiazda nowego Predatora w filmie akcji. To projekt twórcy Johna Wicka

fot. materiały prasowe

Amber Midthunder (Predator: Pray, Lodowy szlak) i Alan Ritchson (Reacher, Ministerstwo Niebezpiecznych Drani) zagrają w nadchodzącej produkcji Painter. Film ma zapoczątkować nową franczyzę filmów akcji.

Painter – co wiadomo?

W filmie śledzimy losy młodej kobiety, która jest szkolona od najmłodszych lat. Musi wykorzystać wszystkie swoje umiejętności, by móc uwolnić swojego ojca, gdy ten zostaje porwany.

Reżyserem jest Garrett Warren (koordynator kaskaderów w takich hitach jak Logan: Wolverine, Avatar, Road House), a scenariusz napisał Derek Kolstad (John Wick). Producentami są Drew Simon (Infrared), Kolstad, Josh Adler (Circle of Confusion), and Dan Spilo (Industry Entertainment). FilmNation rozpocznie sprzedaż projektu na przyszłotygodniowych targach American Film Market, gdzie będzie to jeden z największych hitów.

Twórcy zapewniają, że Painter będzie przełomowym filmem akcji, a postać Midthunder ma stać się Sarah Connor (Terminator) nowego pokolenia. Scenariusz Kolstada jest pełen akcji, a produkcja ma zapoczątkować nową, ekscytującą serię w świecie filmów tego gatunku.