Blade w stylu John Wicka. Scenarzysta o swoim pomyśle na film Marvela

Beau DeMayo był jednym z ostatnich scenarzystów Blade'a, ale znamy go przede wszystkim jako showrunnera serialu X-Men '97. Twórca został jednak zwolniony przez Marvela tuż przed premierą. Oficjalnie nie ujawniono, dlaczego został zwolniony, ale potem pojawiły się doniesienia, że były showrunner miał wysyłać sprośne zdjęcia swoim podwładnym, jak również dopuszczać się niewłaściwych zachowań fizycznych i seksualnych względem kilku swoich kolegów z pracy. Teraz DeMayo w sieci zdradza swoje pomysły na Blade'a.

Blade jak John Wick

Scenarzysta pracował nad filmem Blade zanim Wesley Snipes powrócił do tej roli w filmie Deadpool & Wolverine. Sam też dziwi się, dlaczego Marvelowi tak trudno zrealizować ten film. Twierdzi, że coś jest nie tak z tym studiem. Nadal z rolą Blade'a związany jest Mahershala Ali.

- Weźmy film o Johnie Wicku. Dajmy gangsterom kły. Zamieńmy Keanu na Aliego, dajmy mu miecz, a nie córkę, która sprawia, że martwi o to, kim jest. Wick kosztował 20 mln dolarów. Dodajmy do tego 10 mln dolarów budżetu na efekty specjalne związane z wampirami/magią Darkholdu, to mamy film Marvela kosztujący 30-40 mln dolarów.

Fot. Marvel/ Luca Maresca i David Curiel

Następnie przedstawił swój pomysł inspirowany kultowym filmem akcji z Indonezji pod tytułem Raid.

- Napisałem trzy wersje scenariusza, różne wersje historii, w ciągu trzech miesięcy. Moją ulubioną była fabuła inspirowana Raidem. W niej Blade broni ludzi na posiadłości przed hordami wampirów Varneya aż nastanie dzień. Historia osadzona była podczas jednej nocy. Blade dowiedział się od mieszkańca imieniem Jericho Drumm, że Varney atakuje to miejsce, ponieważ jedna z kobiet, którą Blade lubi, została magicznie zapłodniona nowym wcieleniem Lilith przez mieszkańców, którzy byli kultystami Darkholdu. To było takie połączenie 30 Days of Night z Dzieckiem Rosemary.

Niedawno Marvel Studios usunęło Blade'a z kalendarza premier. Prace nad filmem trwają już od ponad pięciu lat, ale nie wiadomo, co dalej z projektem. Ryan Reynolds natomiast zasugerował w mediach społecznościowych, że powinni skupić się na Bladzie Wesleya Snipesa.