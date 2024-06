Paramount i Skydance planują fuzję. Nadchodzi duża zmiana w branży filmowej

fot. Paramount Pictures/Skydance Media

O przejęciu lub fuzji Paramount Global słyszymy już od kilku miesięcy. Wytwórnia nie zdecydowała się na umowę z Warner Bros. Discovery lub Sony, ale ze Skydance, z którymi mieli okazję wcześniej współpracować przy wielu fimach. Decyzja o fuzji tych dwóch firm została ujawniona przez CNBC.

Paramount połączy się ze Skydance

Warunki połączenia Paramount i Skydance miały zostać już ustalone, a do tego transakcja może zostać ogłoszona w ciągu najbliższych dni. Dziennikarz David Faber z CNBC zdradził, że obecnie fuzja czeka na podpis od większościowej akcjonariuszki Paramount, Shari Redstone, która posiada 77% akcji firmy. Obecnie nie są żadne szczegóły samej transakcji, ani też zmian, które zostaną wprowadzone w obu korporacjach po zakończeniu fuzji.

Swoje konkurencyjne oferty złożyło Sony Pictures a także Apollo Global Management. Po tygodniowych dyskusjach Paramount przyjął warunki zaproponowane przez Skydance.

Wartość fuzji ma wynieść 8 miliardów dolarów, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z wcześniejszą ofertą, która opiewała na 5 miliardów dolarów. Firma RedBird Capital, która posiada udziały w Skydance, po zakończeniu transakcji będzie właścicielem 2/3 udziałów Paramount. Transakcja nie będzie wymagała głosowania akcjonariuszy, których coroczne zgromadzenie odbędzie się już w najbliższy wtorek.

CNBC wcześniej informowało, że na początku maja Apollo i Sony wyraziły zainteresowanie przejęciem Paramount za około 26 miliardów dolarów. Shari Redstone opowiedziała się za odrzuceniem umowy, która doprowadziłaby do rozbicia firmy. Akcjonariuszka chciała utrzymać Paramount jako jedną firmę.

Skydance został założony w 2006 roku. Od 2010 do 2016 roku wyprodukowali z Paramount Pictures wspólnie aż dwanaście filmów, w tym filmy z serii Mission: Impossible, Jack Reacher, G.I. Joe, czy World War Z. Przez kolejne lata Skydance współpracowało z Paramount nad kolejnymi filmami, tworząc także produkcje dla Sony Pictures, Warner Bros. Amazonu i Netflixa. Obecnie studio współprodukuje takie tytuły, jak The Old Guard 2, Spellbound i Pookoo dla Netflixa, a także Fountain of Youth, The Gorge i Mayday dla Apple’a.