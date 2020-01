Parasite - serial HBO oparty na filmie to nie remake? Reżyser tłumaczy

Parasite doczeka się serialu w stacji HBO, która w pierwszej połowie stycznia 2020 roku ogłosiła zakup praw. Większość widzów wysnuła naturalny wniosek: będzie to anglojęzyczny remake. Wygląda na to, że to nie jest do końca prawda.

13 stycznia 2020 koreański Parasite otrzymał sześć nominacji do Oscara. Jest między innymi rywalem polskiego Bożego Ciała w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Reżyser Bong Joon Ho w rozmowie z EW.com zdradził, jak ma wyglądać wizja na serial, który będzie on tworzyć razem z Adamem McKayem (Big Short).

Fanny i Aleksander - Kiedy pisałem scenariusz Parasite, miałem o wiele więcej pomysłów, których nie mogłem wykorzystać w filmie. Ważne wątki, które mogły rozgrywać się pomiędzy znanymi scenami, w tle dla każdego bohatera. Moim celem w jest rozwinięcie filmu w serialu. Nie mamy jeszcze określonej wizji, ale chcę stworzyć sześciogodzinny film rozbudowujący historię Parasite - coś jak z telewizyjną wersją. W tej chwili nie jest łatwo kategoryzować czym ten serial będzie, czy sequelem, czy prequelem, ponieważ jesteśmy na wstępnym etapie prac. Mam nadzieję, że ludzie, którzy widzieli film, wciąż będą mogli zaskoczyć się i zobaczyć, że będzie to nieprzewidywalne. Niedługo spotkam się z Adamem, aby dalej dyskutować o tym, jaki będzie ten serial.

Na razie nie wiadomo, kiedy potencjalny serial mógłby pojawić się na ekranach.