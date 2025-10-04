Oldboy powraca tym razem na Dzikim Zachodzie! Co nowego planuje Park Chan-wook?

fot. materiały prasowe

Reklama

Słynny koreański reżyser – Park Chan-wook biegnie od projektu do projektu. Obecnie promuje swój najnowszy film No other choice na festiwalach, ale już pojawiają się pogłoski o następnej produkcji! Może być krwawo i brutalnie!

W rozmowie z MBC Radio Park Chan-wook przyznał, że ma w planach kilka nowych projektów, choć żaden nie został jeszcze potwierdzony. Najbardziej chciałby zrealizować western Brigands of Rattlecreek, napisany przez S. Craiga Zahlera, który od lat tkwi w produkcyjnym zawieszeniu. Film, do którego wcześniej przymierzano Matthew McConaugheya, miałby być brutalną opowieścią o mieszkańcach małego miasteczka walczących z bandą zbrodniarzy podczas burzy.

Matthew McConaughey - ranking filmów. Magic Mike nad Interstellar, TOP 3 nigdy nie zgadniecie

Park Chan-wook wkracza do mainstreamu!

Park Chan-wook przeżywa obecnie jeden z najlepszych okresów w swojej karierze. Po sukcesach filmów Służąca, Decision to Leave i ciepło przyjętego serialu HBO Sympatyk z Robertem Downeyem Jr., reżyser coraz śmielej wchodzi do filmowego mainstreamu. Oprócz wymarzonego westernu Brigands of Rattlecreek Park rozważa także realizację adaptacji japońskiej powieści Genocidal Organ, opowiadającej o świecie po nuklearnej katastrofie.