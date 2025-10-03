Matthew McConaughey - ranking filmów. Magic Mike nad Interstellar, TOP 3 nigdy nie zgadniecie
Matthew McConaughey ma za sobą długą karierę w Hollywood. W jego dorobku artystycznym znajdzie się wszystko, od poważnych dramatów do komedii romantyczne. Które jednak filmy z udziałem aktora są najlepsze?
Matthew McConaughey to aktor z wieloletnim stażem. Początki jego kariery sięgają 1993 roku. Zagrał wtedy w komedii Uczniowska balanga. W kolejnych latach dostawał sporo pierwszoplanowych i drugoplanowych ról. Pojawił się wtedy w takich chwalonych produkcjach jak Czas zabijania, Na granicy, Amistad czy Trzynaście rozmów o tym samym. Spróbował też swoich sił w kilku komediach romantycznych, na przykład Jak stracić chłopaka w 10 dni, Miłość na zamówienie czy Nie wszystko złoto, co się świeci.
Dość ważny okazał się jednak 2011 rok, w którym pojawił się w Prawniku z Lincolna i Zabójczym Joe. Oba tytułowy znalazły się w najlepszej dziesiątce filmów aktora według Rotten Tomatoes. Rok później dostał rolę w głośnym hicie Magic Mike, dzięki czemu nadal było o nim głośno. Kolejne lata także były owocne, z Uciekinierem i Wilkiem z Wall Street na czele.
Prawdziwy przełom nastąpił jednak w 2013 roku, gdy Matthew McConaughey wygrał swojego pierwszego Oscara w karierze za występ w dramacie Witaj w klubie. Otrzymał też za niego Złoty Glob. Z kolei w 2014 roku zagrał w antologii Detektyw i do dzisiaj to jedna z jego najbardziej rozpoznawalnych ról. Był za nią nominowany do Złotego Globu i Emmy. Na końcu warto również wspomnieć o Interstellar, Mrocznej wieży i Dżentelmenach.
Matthew McConaughey - ranking filmów
A to wciąż tylko ułamek jego bogatego dorobku artystycznego. Dlatego przed premierą jego nowego filmu Zaginiony autokar postanowiliśmy stworzyć dla Was ranking najpopularniejszych filmów z udziałem aktora według Rotten Tomatoes. Przy każdym tytule znajduje się procent pozytywnych ocen krytyków, według których ustalono miejsca. Może Was zaskoczyć, że wiele hitów Matthew McConaugheya zostało przebitych przez... bajkę, w której udzielał głosu jednemu z bohaterów. Zobaczcie sami.
