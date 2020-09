Park Jurajski: Obóz Kredowy związany z Jurassic World: Dominion? Producent komentje

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały promocyjne

Park Jurajski: Obóz Kredowy jest w pełni powiązany z kinowymi filmami z serii Park Jurajski. Najbardziej z Jurassic World, ponieważ historia rozgrywa się równolegle z fabułą filmu. Showrunner Scott Kreamer podkreśla, że to było dla nich gigantyczne wyzwanie, ponieważ musieli konstruować całą historię tak, by idealnie pasowała do kanonu.

Kreamer opowiada, że w pokoju scenarzystów mieli mapy kanonu, by wiedzieć, co i kiedy miało miejsce, a do tego ciągle oglądali Jurassic World, aby przyglądać się detalom, które pozwolą im wpasować młodych bohaterów do tej samej historii. Musieli sprawdzać, w jakim miejscu i w jakim czasie był Indominus Rex, by nie popsuć ciągłości zdarzeń.

Wtóruje mu Colin Trevorrow, producent serialu i reżyser widowiska Jurassic World: Dominion. Pracował on aktywnie przy serialu w pokoju scenarzystów, by wspomagać twórców w odpowiednim wpasowaniu historii w kanon Parku Jurajskiego. Trevorrow został też zapytany, czy serial będzie jakoś powiązany z Jurassic World: Dominion i jego odpowiedź wydaje się bardzo sugestywna.

Zobacz także:

- Wszyscy scenarzyści serialu mieli szczegółowe informacje o tym, co robimy w Dominion. Nie trzymałem niczego w tajemnicy. Taki po prostu jestem. Tak samo postępuje z aktorami, by wiedzieli co robimy. Jeśli postaci z serialu istniałyby w próżni, byłoby to niemożliwe, abyśmy mogli zbudować coś, co sprawia wrażenie części tej samej historii. Postawiliśmy mocne fundamenty pod to, by jeśli widzowie nam pozwolą, rozwinąć historię w nowym i nieoczekiwanym kierunku.

Reżyser z wiadomych przyczyn nie zdradził sekretów w postaci epizodu któregoś młodego bohatera czy jakiegoś szczegółu, ale jego komentarz wyraźnie sugeruje, że coś jest na rzeczy. Po co miałby mówić scenarzystom o Dominion, gdyby powiązania nie było? Z uwagi na zaskakujące zakończenie pierwszego sezonu, czyli uwięzienia dzieciaków na Isla Nublar, wszystko może się wydarzyć w filmie. Najbardziej prawdopodobnym powiązaniem wydaje się wprowadzania w serialu korporacja Mantah, która szpiegowała na Isla Nublar chcąc wykraść technologię InGen.

Trevorrow dodał też, że fani nie doceniają wielkości ról Laury Dern, Sama Neila i Jeffa Goldbluma w Jurassic World: Domiminion

Jurassic World: Dominion - premiera w 2021 roku.