Patty Jenkins o pracy nad Rogue Squadron, MCU i Wonder Woman 1984. Jak skomentowała krytykę TEJ sceny?

Wonder Woman 1984 od pewnego czasu można oglądać w HBO Max i wybranych amerykańskich kinach, tymczasem w rozmowie z Colliderem reżyserka Patty Jenkins potwierdziła, że zacznie pracować nad Wonder Woman 3, Star Wars: Rogue Squadron i filmem o Kleopatrze, gdy tylko skończy z kampanią promocyjną i wywiadami związanymi z drugim filmem o Dianie Prince. Praca będzie podzielona, nie skupi się wyłącznie na jednym projekcie w danym czasie. Jenkins wyjaśniła, że praca nad kilkoma filmami wynika z tego, że każdy z nich wymaga więcej, niż "jednego roku działań", a ona uczy się balansu, czyli odpowiedniego, opartego o równowagę działania w zakresie pracy reżyserskiej.

Zrobienie tego w rok odpada. Nie można zrobić dobrego filmu z uniwersum Gwiezdnych wojen w rok. Dobrego filmu o Kleopatrze również. Myślę, że każdy zajmie około 2. (...) Jestem bardzo skupiona i coraz lepsza.

Następnie Jenkins odpowiedziała na pytanie o stopień zaawansowania prac nad Rogue Squadron:

Są już dość zaawansowane - w zasadzie kończymy prace nad zarysem scenariusza. Siedzimy nad tym już od jakiegoś czasu. Jestem bardzo podekscytowana tą historią.

Nie ujawniła jednak, kto jest bezpośrednio odpowiedzialny za scenariusz filmu. Powiedziała, że chce, by ta osoba sama to ogłosiła, poczeka więc na odpowiedni moment.

Kolejnym z tematów, które zostały poruszone w rozmowie z reżyserką, były filmy MCU. Jenkins zdradziła, że za jedną z najlepszych odsłon w historii uniwersum uważa film Thor: Ragnarok (Taika Waititi).

To był tak dobry film... Naprawdę się cieszę, że kolejny Thor trafił w ręce Taiki, ponieważ jest on geniuszem, który pasuje do tej postaci jak ulał. Ragnarok to jeden z najlepszych filmów Marvela wszech czasów - jest tak dobry! Czysta radość, doskonałe wykonanie. Bez znaczenia, czy lubisz filmy o superbohaterach. Taika to znakomity filmowiec i przygotował znakomitą produkcję.

Warto dodać, że Jenkins była bliska wyreżyserowania jednego z filmów o Thorze - Thor: Mroczny świat. Odmówiła jednak, bo miała wrażenie, że z przedstawionego jej scenariusza ciężko byłoby stworzyć dobry film, a bała się być obwiniana za porażkę. To była dobra decyzja - Mroczny świat to jeden z najgorzej ocenianych filmów Marvela. Taika Waititi "ożywił" postać syna Odyna i nadał kolejnemu filmowi o Thorze unikalnego charakteru. Teraz oczekujemy czwartej odsłony, za którą również odpowiada twórca Jojo Rabbit: - Thor: Love and Thunder.

Jenkins została też zapytana o wersję reżyserską filmu WW84 - czy coś takiego w ogóle istnieje? Odpowiedź brzmi: nie. Istnieje tylko jedna pełna scena, która została wycięta z wersji kinowej. Reżyserka powiedziała:

Chciałabym może dodać odrobinę więcej powietrza do każdej ze scen. To wszystko. Więc gdybym pokazała ludziom w pełni "moją" wersję, film trwałby może z dziesięć minut dłużej i wszyscy powiedzieliby: nie widzę różnicy. Ponieważ byłoby to to samo, tylko z nieco wolniejszym tempem. (...) Nie wycięłam też zbyt wiele materiału. Jedyna rzeczywista, pełna scena, która odpadła, to Steve i Diana zatrzymujący taksówkę przed Muzeum Historii Naturalnej.

W sieci pojawiły się też kadry, na których możemy zobaczyć Kristen Wiig jako antagonistkę - Cheetah. Wielu fanów jest rozczarowanych efektem, czyli rozmazanym CGI i ukrywaniem tej postaci w cieniu - podczas ostatecznego pojedynku jej wizerunek zawodzi. Ci z Was, którzy chcieliby się jej przyjrzeć, znajdą zdjęcia poniżej:

Co zaś się tyczy najbardziej kontrowersyjnego wątku w filmie? W dużym skrócie, Diana doprowadza do zbliżenia fizycznego z ciałem mężczyzny, które przejął Steve Trevor - nie interesując się czymś takim, jak... zgoda owego ubezwłasnowolnionego człowieka. Jest to scena bardzo problematyczna, którą ciężko postrzegać inaczej, niż negatywnie. Jeden z fanów broni tego rozwiązania, zwracając uwagę w twitterowym wpisie, że Jenkins bawi się tropem body-swap; jego zdaniem filmy takie jak Duży z Tomem Hanksem robiły już coś podobnego i nikt nie miał z tym problemu. Jenkins odpisała na to: "Hahaha. Dokładnie!", co właściwie tłumaczy, jak sama postrzega tę decyzję fabularną.

