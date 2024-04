Denis Villeneuve: Paul Atryda to Michael Corleone sci-fi. Będzie szukał odkupienia w 3. części?

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Co mają ze sobą wspólnego Diuna i Ojciec chrzestny? Oprócz tego, że Denis Villeneuve w rozmowie z The New York Times wyjawił, że jest obecnie w trakcie pisania scenariusza do Dune: Messiah, reżyser porównał także Paula Atrydę (Timothée Chalamet) do jednej z najsłynniejszych postaci kina, Michaela Corleone (Al Pacino). Dlaczego?

Denis Villeneuve: Paul Atryda to Michael Corleone sci-fi

Villeneuve wyjaśnił:

Niczym Michael Corleone sci-fi, staje się tym, czego za wszelką cenę chciał uniknąć. I będzie próbował znaleźć sposób na ocalenie swojej duszy w 3. części.

Jak widać, reżyser zdradził także, że Paul będzie szukał odkupienia w 3. części Diuny.

To nie pierwszy raz, gdy Villeneuve porównał te dwie postacie. W wywiadzie z Empire z 2020 roku także stwierdził, że są do siebie podobne.

Paul został wychowany w bardzo surowych warunkach i przeszedł przez szereg szkoleń, by pewnego dnia zastąpić swojego ojca. Jednak niezależenie od tego, jak został przygotowany do objęcia tej roli, czy to naprawdę to, kim chciałby być? Na tym polega sprzeczność tej postaci. Jest niczym Michael Corleone w Ojcu chrzestnym - ktoś, komu pisane jest tragiczne przeznaczenie i stanie się kimś, kim nigdy nie chciał zostać.

Najlepsze filmy w historii - Diuna 2 w TOP10

Ranking tworzony jest na podstawie przyznawanych przez samych użytkowników ocen; by znaleźć się na liście pokazującej najlepsze filmy fabularne wszech czasów (dokumenty mają osobne zestawienie), dane dzieło musiało zebrać przynajmniej 5 tys. głosów. Istotne jest to, że Letterboxd w ekspresowym tempie powiększa liczbę zalogowanych użytkowników. W połowie zeszłego roku było ich już ponad 10 mln, ponad 5-krotnie więcej niż zaledwie 3 lata wcześniej.

50. Gwiezdne wojny: Część V - Imperium kontratakuje (1980)