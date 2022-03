Paulo Coelho szokuje i wywołuje wściekłość swoim wpisem o "kryzysie w Ukrainie"

zrzut ekranu

Paulo Coelho to brazylijski pisarz i poeta, którego książki wielokrotnie zajmowały wysokie miejsca na listach bestsellerów. Jest autorem tak znanych tytułów jak Alchemik, Być jak płynąca rzeka, Weronika postanawia umrzeć czy Jedenaście minut. Nie wszyscy w równym stopniu szanują twórczość autora, a teraz pewnie też powiększy się grupa osób nieszanujących go jako człowieka.

Pisarz zamieścił na swoim Twitterze wpis odnoszący się do wojny w Ukrainie. Zdaniem pisarza nie jest to jednak atak, inwazja, ani nawet nie bitwa - Coelho stwierdza, że jest to "kryzys" i "wygodna wymówka dla rusofobii".

https://twitter.com/paulocoelho/status/1502204539751088133

Coelho wykazał się dużą ignorancją, co jest niepokojące i szkodliwe biorąc pod uwagę ogromne zasięgi autora - jego profil na Twitterze obserwuje prawie 15,5 mln osób. W trakcie wojny jest duży szum informacyjny i swoje działania podejmują propagandowe obozy napastnika. Niezwykle ważne jest, aby do ludzi na całym świecie docierała prawda na temat inwazji wojsk Putina na suwerenne państwo w Europie. Słusznie więc pod postem wywiązała się dyskusja, a wielu komentujących prócz krytyki pisarza, zamieszczało też materiały wideo ze zniszczeniami miast i cierpiącymi ludźmi w Ukrainie. Coelho zauważył być może, że jest znacząca przewaga słów negatywnie odnoszących się do jego wpisu, więc zamieścił myśl rozszerzającą pierwszy tweet:

Byłem we Lwowie, Kijowie, Odessie, Jałcie, Czarnobylu (Ukraina) Przejechałem 10.000 km pociągiem z Moskwy do Władywostoku (Rosja) Tak, jest wojna: ale nie obwiniaj zwykłych ludzi.

Chociaż w drugim wpisie padło słowo "wojna" i tak nie wszyscy zgadzają się ze słowami pisarza. Sankcje na społeczeństwo kraju napastnika mogą mieć realny wpływ na istotne zmiany, które powinny zaistnieć w Rosji. Przypomnijmy, że wycofano chociażby wszystkie planowane przez Hollywood produkcje, festiwale światowe wycofały ze swoich programów filmy z tego kraju, a także odcięto dostęp do Netflixa. To tylko kilka z reakcji Zachodu na wojnę w Ukrainie w dziedzinie kultury.

