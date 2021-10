Batman pobije Kudłatego, a Flinstonowie Gandalfa? Twórcy Mortal Kombat mogą szykowac grę Multiversus

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Warner Bros.

Na Reddicie pojawił się wpis, którego autor zapewnia, że studio NetherRealm, czyli autorzy serii Mortal Kombat, pracują nad Multiversus, platformową bijatyką w stylu Super Smash Bros. Co więcej, tytuł ten, podobnie jak gra Nintendo, miałby łączyć ze sobą postacie z wielu różnych uniwersum. Według przecieku, na przeciw siebie mieliby stanąć m.in. Gandalf, Kudłaty ze Scooby-Doo, Batman, Fred Flinstone, Mad Max, a nawet Tom i Jerry. Co ciekawe, pomysł na grę miał narodzić się z internetowych memów, które pokazywały Kudłatego jako wojownika w MK.

Brzmi to bardzo kuriozalnie, a autor jest anonimowy, więc można byłoby to uznać za nic nie znaczącą plotkę lub trolling, gdyby nie dwa małe szczegóły. Niedługo po pojawieniu się wspomnianego wyżej posta, internauci odkryli rejestracje znaku towarowego "Multiversus" przez Warner Bros. Entertainment. Istnienie takiego projektu potwierdza też znany w branży dziennikarz, Jeff Grubb. Sugeruje on jednak, że projektem nie zajmuje się NetherRealm, a inne studio.

https://twitter.com/JeffGrubb/status/1452325619983962122

Jak będzie naprawdę? Cóż, o tym przekonamy się dopiero w momencie ewentualnej, oficjalnej zapowiedzi. Być może o tym nietypowym projekcie usłyszymy na tegorocznej gali The Game Awards, która odbędzie się w grudniu.