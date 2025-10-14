Zaskakujące cameo w finale 2. sezonu Peacemakera. Co on tam robi?

fot. HBO Max

James Gunn obiecywał, że 2. sezon Peacemakera nie zamieni się nagle w koncert występów gościnnych i zapowiedzi przyszłości. O ile to drugie jednak się stało, to faktycznie na nadmiar cameo narzekać nie można. Okazjonalne easter eggi nie odwróciły uwagi od narracji, która miała swoje własne problemy. Wczoraj przedstawiliśmy Wam listę tychże easter eggów, ale okazuje się, że jeden nam umknął. O jaki chodzi?

W finałowym odcinku 2. sezonu Peacemakera pojawiła się kapela Foxxy Shazam, która zagrała koncert na niewielkim statku dla publiczności. Występ był oglądany przez Chrisa i Harcourt, którzy zaraz potem się także pocałowali. Czujne oko zauważyło jeszcze jeden szczegół, a mianowicie... Jamesa Gunna stojącego na samym tyle gawiedzi i oglądającego występ.

Kierownik DCU potwierdził w podcaście, że faktycznie pojawił się w tym odcinku. To była spontaniczna i nieprzemyślana decyzja, która ostatecznie zachowała się w finałowym montażu odcinka. Internauci skomentowali to cameo na wiele sposobów. Jedni uznali, że chciał po prostu posłuchać ulubionego zespołu, co jest najbardziej prawdopodobnie, inni twierdzą, że był zazdrosny o Johna Cenę, a zdaniem kolejnych to było to wielkie cameo, które zapowiadano, a nie Lex Luthor.