Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Zaskakujące cameo w finale 2. sezonu Peacemakera. Co on tam robi?

Fani dostrzegli nowego easter egga w finałowym odcinku 2. sezonu Peacemakera. Lepszy od pozostałych dotychczasowych?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  peacemaker 
james gunn cameo
Peacemaker: sezon 2, odcinek 8 - zdjęcia fot. HBO Max
Reklama

James Gunn obiecywał, że 2. sezon Peacemakera nie zamieni się nagle w koncert występów gościnnych i zapowiedzi przyszłości. O ile to drugie jednak się stało, to faktycznie na nadmiar cameo narzekać nie można. Okazjonalne easter eggi nie odwróciły uwagi od narracji, która miała swoje własne problemy. Wczoraj przedstawiliśmy Wam listę tychże easter eggów, ale okazuje się, że jeden nam umknął. O jaki chodzi?

Wszystkie easter eggi z 2. sezonu Peacemakera. Spider-Man, DCeased i przeciwnicy Batmana

W finałowym odcinku 2. sezonu Peacemakera pojawiła się kapela Foxxy Shazam, która zagrała koncert na niewielkim statku dla publiczności. Występ był oglądany przez Chrisa i Harcourt, którzy zaraz potem się także pocałowali. Czujne oko zauważyło jeszcze jeden szczegół, a mianowicie... Jamesa Gunna stojącego na samym tyle gawiedzi i oglądającego występ.

Kierownik DCU potwierdził w podcaście, że faktycznie pojawił się w tym odcinku. To była spontaniczna i nieprzemyślana decyzja, która ostatecznie zachowała się w finałowym montażu odcinka. Internauci skomentowali to cameo na wiele sposobów. Jedni uznali, że chciał po prostu posłuchać ulubionego zespołu, co jest najbardziej prawdopodobnie, inni twierdzą, że był zazdrosny o Johna Cenę, a zdaniem kolejnych to było to wielkie cameo, które zapowiadano, a nie Lex Luthor.

Źródło: comicbook.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  peacemaker 
james gunn cameo
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,3

2022
Oglądaj TERAZ Peacemaker Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Q. Cząstka strachu
-

Q. Cząstka strachu: Nadchodzi powieść osadzona w świecie Jamesa Bonda

2 Painkiller
-

Nowy Painkiller do przetestowania za darmo. Demo już dostępne na Steam

3 Stranger Things 5
-

Stranger Things 5 - ujawniono długość odcinków pierwszej połowy. Krótsze, niż wszyscy myśleli

4 Netflix Party Games
-

Netflix wzbogaca ofertę o gry imprezowe na telewizory

5 F1: Film
-

F1 online. Film wyścigowy wjeżdża do streamingu - wiemy, kiedy premiera!

6 Young Washington
-

Biografia Jerzego Waszyngtona w wersji filmowej. Zwiastun Young Washington

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e198

Moda na sukces

s08e01

FBI

s28e07

The Voice

s05e08

Zbrodnie po sąsiedzku

s42e247

Ridiculousness

s42e248

Ridiculousness

s38e196

Zatoka serc

s08e01

The Neighborhood
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Larp. Miłość, trolle i inne questy

13

paź

Film

Larp. Miłość, trolle i inne questy
Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Max Thieriot
Max Thieriot

ur. 1988, kończy 37 lat

Jon Seda
Jon Seda

ur. 1970, kończy 55 lat

Piotr Żurawski
Piotr Żurawski

ur. 1985, kończy 40 lat

Mia Wasikowska
Mia Wasikowska

ur. 1989, kończy 36 lat

Ben Whishaw
Ben Whishaw

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ed Gein pomógł złapać Teda Bundy’ego? Oto jaka jest prawda

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV