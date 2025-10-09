W finale 2. sezonu Peacemakera pojawią się [SPOILER]? James Gunn to zasugerował
James Gunn ostrzegał, że w 2. sezonie Peacemakera nie zobaczymy niepotrzebnych cameo pojawiających się tylko po to, żeby zszokować widownię. Może się za to pojawić ktoś inny.
W 2. sezonie Peacemakera zobaczyliśmy już cameo Lexa Luthora, którego ponownie zagrał Nicholas Hoult. Pojawił się też jego pomagier, który pomógł Rickowi Flagowi seniorowi w zlokalizowaniu przenośnego portalu, którego używa główny bohater do przenosin do innych wymiarów. James Gunn zarzekał, że to tyle z gościnnych występów, ale co jeśli to nie do końca prawda?
Superman jednak nie jest hitem finansowym? Forbes prezentuje nowe informacje
James Gunn opublikował nowe zdjęcie zza kulis finałowego odcinka 2. sezonu Peacemakera. Widzimy na nim kreatury, które pojawiły się już w tej serii. Były one spalane przez tajemniczego kosmitę, z którym Chris Smith zdawał się mieć na pieńku.
Fani w mediach społecznościowych od razu zaczęli spekulować kogo mógł mieć na myśli twórca popularnego serialu. Możliwe, że wskazówki w tym zakresie udzielił sam Gunn przy rozmowie z Den of Geek jeszcze w lipcu 2025 roku. Wówczas powiedział:
Nie można takiego obrotu spraw wykluczyć. W premierowym odcinku 2. sezonu, w którym to Chris spotkał się pierwszy raz z bratem i ojcem z alternatywnego świata, Auggie Smith wspomniał o chochlikach z innego wymiaru. Wiemy zatem, że faktycznie istnieją, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby się pojawiły w finałowym odcinku, który wedle zapowiedzi pokaże inne rozmaite światy.
Ranking odcinków 1. sezonu Peacemakera wg IMDb.com
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
06
paź
Syn cieśli
07
paź
Nowoczesne związki
10
paź
Little Nightmares: Enhanced Edition
10
paź
Little Nightmares III
10
paź
Głębia. Imprint
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1964, kończy 61 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1954, kończy 71 lat