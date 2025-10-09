placeholder
W finale 2. sezonu Peacemakera pojawią się [SPOILER]? James Gunn to zasugerował

James Gunn ostrzegał, że w 2. sezonie Peacemakera nie zobaczymy niepotrzebnych cameo pojawiających się tylko po to, żeby zszokować widownię. Może się za to pojawić ktoś inny.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
DCU 
peacemaker
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
1. To nie koniec Ziemi-X fot. HBO Max
W 2. sezonie Peacemakera zobaczyliśmy już cameo Lexa Luthora, którego ponownie zagrał Nicholas Hoult. Pojawił się też jego pomagier, który pomógł Rickowi Flagowi seniorowi w zlokalizowaniu przenośnego portalu, którego używa główny bohater do przenosin do innych wymiarów. James Gunn zarzekał, że to tyle z gościnnych występów, ale co jeśli to nie do końca prawda?

Superman jednak nie jest hitem finansowym? Forbes prezentuje nowe informacje

James Gunn opublikował nowe zdjęcie zza kulis finałowego odcinka 2. sezonu Peacemakera. Widzimy na nim kreatury, które pojawiły się już w tej serii. Były one spalane przez tajemniczego kosmitę, z którym Chris Smith zdawał się mieć na pieńku. 

Szkodniki powrócą jutrzejszej nocy w finałowym odcinku Peacemakera. Ale to nie jedyni mali przyjaciele, których zobaczymy.

Fani w mediach społecznościowych od razu zaczęli spekulować kogo mógł mieć na myśli twórca popularnego serialu. Możliwe, że wskazówki w tym zakresie udzielił sam Gunn przy rozmowie z Den of Geek jeszcze w lipcu 2025 roku. Wówczas powiedział:

Bardzo chciałbym znaleźć sposób na pokazanie Bat-Mite'a albo chociaż Peace-Mite'a, bo jestem przekonany, że istnieje chochlik w innym wymiarze, który ubóstwia Peacemaekra.

Nie można takiego obrotu spraw wykluczyć. W premierowym odcinku 2. sezonu, w którym to Chris spotkał się pierwszy raz z bratem i ojcem z alternatywnego świata, Auggie Smith wspomniał o chochlikach z innego wymiaru. Wiemy zatem, że faktycznie istnieją, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby się pojawiły w finałowym odcinku, który wedle zapowiedzi pokaże inne rozmaite światy.

Ranking odcinków 1. sezonu Peacemakera wg IMDb.com

8. S1E2 - 8.0/10

arrow-left
8. S1E2 - 8.0/10
fot. HBO Max
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
DCU 
peacemaker
