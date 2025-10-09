placeholder
Reklama
placeholder

Superman jednak nie jest hitem finansowym? Forbes prezentuje nowe informacje

Forbes opublikował nowe informacje na temat Supermana, które przeczą słowom Jamesa Gunna, przedstawicieli Warner Bros. i innym mediom. Człowiek ze stali jednak nie jest takim sukcesem, który hucznie obwieszczono?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  superman 
DCU box office
Superman fot. materiały prasowe
Reklama

Historia box office ostatniego Supermana Jamesa Gunna była pełna zwrotów akcji i zmian narracji. Jeszcze przed premierą Variety przewidywało, że pierwsza aktorska produkcja z DCU może być też filmem, który przyniesie Warner Bros. okrągły miliard dolarów. Byłby to znakomity wynik - tym bardziej, że media podawały początkowo, iż Człowiek ze stali musiałby zarobić co najmniej 650-700 mln dolarów, aby zacząć na siebie zarabiać zważywszy na budżet wynoszący 225 mln dolarów i kolejne 125 mln dolarów rzekomo przeznaczone na promocje. 

Zdjęcia z planu serialu Harry Potter. Oto Chłopiec, który przeżył

Potem jednak prognozy się zmieniły. Analitycy przekreślili szansę na miliard u Supermana, a James Gunn stwierdził publicznie, że ani nikt się nie nastawiał na miliard dolarów wpływów z box office ani nie oczekiwał nawet przebicia bariery 650 mln dolarów. 

Tylko idioci daliby zielone światło pierwszemu filmowi z nowej franczyzy, który musiałby tyle zarobić.

Później obwieszczono sukces. Superman zarobił ostatecznie 615 mln dolarów i stał się też hitem VOD i na streamingu. Man of Tomorrow został zapowiedziany, Warner Bros. było rzekomo bardzo zadowolone z przyjęcia produkcji i jej wyniku, a James Gunn odetchnął z ulgą i stwierdził, że może zacząć pracować bez stresu. Ale czy aby na pewno tak właśnie  było?

Superman jednak nie jest hitem finansowym?

Zdaniem nowego raportu Forbesa, Superman nie zdołał wyjść na zero, a zatem nie zarobił żadnych pieniędzy dla Warner Bros wbrew wcześniej podanym informacjom w mediach. Zabrakło do tego bardzo niewiele i niewykluczone, że dodatkowe wpływy ze sprzedaży gadżetów, streamingu i VOD ostatecznie przechylą szalę na korzyść tej produkcji, ale na ten moment prawdopodobnie nie udało się jej zwrócić kosztów produkcji. We wspomnianych wcześniej 350 mln dolarów nie znalazło się bowiem wiele pomniejszych wydatków związanych z premierą tak ogromnego blockbustera. Poza tym zysk dzielony jest 50/50 i przy takim rozliczeniu 615 mln dolarów to po prostu za mało.

Warner Bros. uparcie podtrzymuje, że zwrot kosztów nastąpił po tym, jak Superman przekroczył granicę pół miliarda dolarów w box office. To by oznaczało czysty zysk na poziomie 125 mln dolarów, co byłoby świetną informacją dla studia. Ale czy taka jest prawda?

Prawdą na pewno jest fakt, iż nowy Superman jest czwartą pod względem zarobków produkcją z tym herosem w roli głównej. Trzecią jeśli nie liczyć Ligi Sprawiedliwości, która była mimo wszystko filmem grupowym lub drugą, jeśli takim samym mianem określimy Batman v. Superman: Świt sprawiedliwości. Z solowych projektów tylko Człowiek ze stali Zacka Snydera zdołał uzyskać lepszy wynik w box office. 

Ranking filmów o Supermanie wg Rotten Tomatoes

7. Superman IV - 10%

arrow-left
7. Superman IV - 10%
fot. Warner Bros.
arrow-right

Źródło: worldofreel.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  superman 
DCU box office
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,1

2025
Zobacz w kinie Oglądaj TERAZ Superman Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 No Other Choice
-

To nowy, szalony film twórcy Oldboya. Zobaczcie zwiastun

2 Tron: Ares
-

Tron: Ares - czy jest scena po napisach? Mamy odpowiedź!

3 Albus Dumbledore
-

Harry Potter - nowa scena z Dumbledorem. Jest inny czarodziej, którego nie było w filmach

4 3. Wicked – kurs: 20.00
-

To może być największy kinowy hit tego roku. Zobaczcie nowy zwiastun

5 Wizards Beyond Waverly Place
-
Spoilery

Największy cliffhanger w historii Czarodziejów z Waverly Place. Naprawdę uśmiercono tę postać?

6 Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa
-

Geralt z Rivii w kurtce motocyklisty. Twórczyni Wiedźmina o nowym stroju w średniowiecznym świecie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e02

Chicago Fire

s26e05

Przyjaciółki

s11e02

Chicago Med

s13e02

Chicago PD

s49e03

Ryzykanci

s2025e195

Moda na sukces

s29e08

Ghost Adventures

s06e03

Wszystkie stworzenia duże i małe
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Nowoczesne związki

07

paź

Film

Nowoczesne związki
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Głębia. Imprint

10

paź

Książka

Głębia. Imprint
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Guillermo del Toro
Guillermo del Toro

ur. 1964, kończy 61 lat

Brandon Routh
Brandon Routh

ur. 1979, kończy 46 lat

Filip Bobek
Filip Bobek

ur. 1980, kończy 45 lat

Spencer Grammer
Spencer Grammer

ur. 1983, kończy 42 lat

Scott Bakula
Scott Bakula

ur. 1954, kończy 71 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

4

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

5

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV