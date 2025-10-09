Superman jednak nie jest hitem finansowym? Forbes prezentuje nowe informacje

fot. materiały prasowe

Historia box office ostatniego Supermana Jamesa Gunna była pełna zwrotów akcji i zmian narracji. Jeszcze przed premierą Variety przewidywało, że pierwsza aktorska produkcja z DCU może być też filmem, który przyniesie Warner Bros. okrągły miliard dolarów. Byłby to znakomity wynik - tym bardziej, że media podawały początkowo, iż Człowiek ze stali musiałby zarobić co najmniej 650-700 mln dolarów, aby zacząć na siebie zarabiać zważywszy na budżet wynoszący 225 mln dolarów i kolejne 125 mln dolarów rzekomo przeznaczone na promocje.

Potem jednak prognozy się zmieniły. Analitycy przekreślili szansę na miliard u Supermana, a James Gunn stwierdził publicznie, że ani nikt się nie nastawiał na miliard dolarów wpływów z box office ani nie oczekiwał nawet przebicia bariery 650 mln dolarów.

Tylko idioci daliby zielone światło pierwszemu filmowi z nowej franczyzy, który musiałby tyle zarobić.

Później obwieszczono sukces. Superman zarobił ostatecznie 615 mln dolarów i stał się też hitem VOD i na streamingu. Man of Tomorrow został zapowiedziany, Warner Bros. było rzekomo bardzo zadowolone z przyjęcia produkcji i jej wyniku, a James Gunn odetchnął z ulgą i stwierdził, że może zacząć pracować bez stresu. Ale czy aby na pewno tak właśnie było?

Superman jednak nie jest hitem finansowym?

Zdaniem nowego raportu Forbesa, Superman nie zdołał wyjść na zero, a zatem nie zarobił żadnych pieniędzy dla Warner Bros wbrew wcześniej podanym informacjom w mediach. Zabrakło do tego bardzo niewiele i niewykluczone, że dodatkowe wpływy ze sprzedaży gadżetów, streamingu i VOD ostatecznie przechylą szalę na korzyść tej produkcji, ale na ten moment prawdopodobnie nie udało się jej zwrócić kosztów produkcji. We wspomnianych wcześniej 350 mln dolarów nie znalazło się bowiem wiele pomniejszych wydatków związanych z premierą tak ogromnego blockbustera. Poza tym zysk dzielony jest 50/50 i przy takim rozliczeniu 615 mln dolarów to po prostu za mało.

Warner Bros. uparcie podtrzymuje, że zwrot kosztów nastąpił po tym, jak Superman przekroczył granicę pół miliarda dolarów w box office. To by oznaczało czysty zysk na poziomie 125 mln dolarów, co byłoby świetną informacją dla studia. Ale czy taka jest prawda?

Prawdą na pewno jest fakt, iż nowy Superman jest czwartą pod względem zarobków produkcją z tym herosem w roli głównej. Trzecią jeśli nie liczyć Ligi Sprawiedliwości, która była mimo wszystko filmem grupowym lub drugą, jeśli takim samym mianem określimy Batman v. Superman: Świt sprawiedliwości. Z solowych projektów tylko Człowiek ze stali Zacka Snydera zdołał uzyskać lepszy wynik w box office.

