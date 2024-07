Peacemaker z nowymi bohaterami w 2. sezonie. Kogo gra David Denman?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

W czerwcu do obsady drugiego sezonu Peacemakera dołączyli David Denman oraz Sol Rodríguez. Zdjęcia do nowych odcinków już trwają w Atlancie, a teraz serwis Nexus Point News ujawnił pierwsze szczegóły roli Denmana, który ostatnio miał okazję zagrać w serialu Eric od Netflixa. Gdy od razu ujawniono, że Rodriguez wcieli się w Sashę Bordeauxa, tak kreacja drugiego z nowych aktorów serialu od Jamesa Gunna została owiana tajemnicą. Wskazówki, co do jego roli dają opisy castingów, które zdradzają, że prawdopodobnie wcieli się w postać imieniem Larry.

Peacemaker - nowe postacie w 2. sezonie

Bohater opisywany jest jako wielki twardziel o równie wielkim sercu, który jest prawdziwym i lojalnym przyjacielem. Larry ma być częścią głównej obsady, więc tej postaci możemy spodziewać się w wielu odcinkach drugiego sezonu. Opis bohatera granego rzekomo przez Denmana wskazuje, że będzie to stary przyjaciel Peacemakera lub jego sąsiad.

W drugim sezonie serialu pojawi się również postać, którą nazwano Red St. Wild. Do tej roli poszukiwany jest mężczyzna wszystkich grup etnicznych w wieku od 30 do 65 lat. Bohater jest myśliwym z zamiłowaniem do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Jego wygląd będzie charakteryzowała broda.

Możliwe, że Red St. Wild to jedynie kryptonim dla bohatera, który pojawił się w komiksach. Postacią podobną do opisu jest Adam Orion, znany jako Łowca, który jest jednym z mniej rozpoznawalnych bohaterów z DC. Biorąc pod uwagę, że James Gunn ma zamiłowanie do mniej znanych postaci, możliwe, że to właśnie Oriona zobaczymy w drugim sezonie Peacemakera.

Peacemaker - co wiadomo o 2. sezonie?

Szczegóły fabuły 2. sezonu są trzymane w tajemnicy. Jednak wiadomo, że Frank Grillo ponownie zagra Ricka Flaga Sr., ojca Rick Flaga Jr. (Joel Kinnaan), którego Peacemaker zabił w filmie Legion samobójców: The Suicide Squad. Tę rolę gra w serialu animowanym Creature Commandos, który będzie mieć premierę w 2024 roku. Ponadto za kamerą trzech odcinków stanie James Gunn, który jest też producentem wykonawczym serialu wraz z Peterem Safranem i Mattem Millerem.

W 2. sezonie ma powrócić obsada z pierwszej serii, do której dołączyły niedawno takie nazwiska, jak Sol Rodriguez oraz David Denman.

