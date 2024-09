Peacemaker - aktor podzielił się filmikiem z planu. Zdradza co się wydarzy?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Trwają prace nad 2. sezonem Peacemakera, w którym ponownie w tytułowego bohatera wciela się John Cena. Ponadto do swoich ról powrócą Jennifer Holland, Danielle Brooks i Steve Agee. W nowej serii zobaczymy również Franka Grillo, który ma ponownie wcielić się w Ricka Flaga Sr., pragnącego pomścić swojego syna (Joel Kinnaman).

Ponadto do obsady dołączyli Sol Rodriguez oraz David Denman, którzy zagrają odpowiednio Sashę Bordeaux i "Larry'ego". Nie wiadomo w kogo dokładnie wciela się Denman, który jest częścią głównej obsady 2. sezonu. Ostatnio aktor podzielił się wideo z pokoju do charakteryzacji. Na nagraniu widzimy, że specjaliści robią odlew jego głowy i twarzy, co może wskazywać na brutalny przebieg wydarzeń. Filmik podpisał: "To tylko kolejny dzień w biurze". Możliwe, że pewną wskazówką kogo gra jest muzyka, którą przypisał do wideo, pochodzącą z filmu Blade Runner 2049 pt. Synthwave Goose.

W lipcu serwis Nexus Point News podał opis postaci, którą gra Denman. Bohater opisywany jest jako wielki twardziel o równie wielkim sercu, który jest prawdziwym i lojalnym przyjacielem. Fani spekulują, że aktor może wcielać się w starego przyjaciela Peacemakera lub jego sąsiada. Niektórzy wskazują, że może to być brat Smitha, Keith. Choć postać zginęła w 1. sezonie to niektórzy twierdzą, że ten może pochodzić z innej linii czasowej, w której połączył siły z Białym Smokiem (Robert Patrick). Wszystko to jednak domysły, o których prawdziwości przekonamy się prawdopodobnie dopiero w drugiej połowie 2025 roku, gdy nowa seria zadebiutuje na Max.