Peacemaker - jak długo potrwają zdjęcia do 2. sezonu? John Cena potwierdza

W 2022 roku Peacemaker cieszył się dużą popularnością i uznaniem wśród fanów komiksowych produkcji. Mimo sukcesu produkcja nowej serii nie ruszyła od razu. Twórca i scenarzysta serialu James Gunn zajmował się przebudową DC oraz pracą nad nowym filmem o Supermanie. Opóźnienie wynikało też ze strajku aktorów i scenarzystów w Hollywood oraz zobowiązaniami aktorów przy innych projektach. Ale wiele wskazuje na to, że już niebawem ruszą zdjęcia do nowej odsłony Peacemakera.

John Cena, czyli odtwórca tytułowej roli, pojawił się w programie The Pat McAfee Show, gdzie powiedział, że obecnie pracuje nad komedią Heads of State, której produkcja została wstrzymana w 2023 roku z powodu strajków w Hollywood. Następnie aktor wyjawił, że kiedy skończy pracę nad tym filmem "od razu przejdzie do drugiego sezonu Peacemakera". Ta informacja pokrywa się z tym, co wcześniej powiedziała Jennifer Holland wcielająca się w agentkę Emilię Harcourt, że zdjęcia rozpoczną się tego lata. Cena dodał, że prace na planie potrwają prawie do Bożego Narodzenia.

Przypomnijmy, że 2. sezon Peacemakera zostanie wyemitowany przed serialem Waller i będzie rozgrywać się po wydarzeniach z nowego Supermana, w którym w głównych rolach wystąpią David Corenswet, Rachel Brosnahan i Nicholas Hoult. Gunn stwierdził także, że nadchodzący film o Człowieku ze Stali będzie miał wpływ na nowe odcinki o Peacemakerze. Ujawnił też, że choć kontynuacja należy do DCU, to 1. sezon w większości nie będzie kanonem w nowym Kinowym Uniwersum DC, tylko jego poszczególne elementy.

W 2. sezonem Peacemakera powróci pięć postaci znanych z poprzednich odcinków. Oprócz wyżej wspomnianych aktorów swoje role powtórzą: Freddie Stroma (Vigilante), Steve Agee (John Economos) i Danielle Brooks (Leota Adebayo).

