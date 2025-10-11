Peacemaker bez 3. sezonu... na razie. Jakie są dalsze plany na DCU - Man of Tomorrow, Lanterns i inne

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. HBO Max

2. sezon Peacemakera dobiegł końca, a wraz z nim projekty DCU na 2025 rok. Teraz pozostaje tylko oczekiwanie na nowe filmy i seriale zaplanowane na przyszły rok. Wśród nich znajdzie się serial HBO Lanterns, a także film Supergirl: Woman of Tomorrow oraz Clayface. Co stanie się dalej z Peacemakerem? Czy otrzyma on 3. sezon, a może będzie fundamentem dla nowych produkcji? James Gunn wszystko to zdradził.

Peacemaker: sezon 2, odcinek 8 (finał sezonu) - recenzja spoilerowa

Przypomnijmy, że ostatni serial DCU zakończył się założeniem grupy Checkmate znanej z komiksów, a także odnalezieniem wymiaru zwanego Salvation, który również nawiązuje do komiksowej przeszłości. Wymiar ten stał się więzieniem dla metaludzi, a pierwszym jego osadzonym jest Peacemaker, który trafił tam w ramach zemsty Ricka Flaga seniora za zabójstwo jego syna. Wszystko to przy jego współpracy z Lexem Luthorem, który pomógł w nawigowaniu po uniwersum kieszonkowym.

Oto najważniejsze informacje na temat przyszłości DCU i tego, co dla niego oznacza finał 2. sezonu Peacemakera: