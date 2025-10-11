Przeczytaj w weekend
Peacemaker bez 3. sezonu... na razie. Jakie są dalsze plany na DCU - Man of Tomorrow, Lanterns i inne

James Gunn wytłumaczył, w jaki sposób finał 2. sezonu Peacemakera wpłynie na kolejne projekty z DCU. Czy dostaniemy 3. sezon?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  DCU 
peacemaker james gunn
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Peacemaker: sezon 2, odcinek 8 - zdjęcia fot. HBO Max
2. sezon Peacemakera dobiegł końca, a wraz z nim projekty DCU na 2025 rok. Teraz pozostaje tylko oczekiwanie na nowe filmy i seriale zaplanowane na przyszły rok. Wśród nich znajdzie się serial HBO Lanterns, a także film Supergirl: Woman of Tomorrow oraz Clayface. Co stanie się dalej z Peacemakerem? Czy otrzyma on 3. sezon, a może będzie fundamentem dla nowych produkcji? James Gunn wszystko to zdradził.

Peacemaker: sezon 2, odcinek 8 (finał sezonu) - recenzja spoilerowa

Przypomnijmy, że ostatni serial DCU zakończył się założeniem grupy Checkmate znanej z komiksów, a także odnalezieniem wymiaru zwanego Salvation, który również nawiązuje do komiksowej przeszłości. Wymiar ten stał się więzieniem dla metaludzi, a pierwszym jego osadzonym jest Peacemaker, który trafił tam w ramach zemsty Ricka Flaga seniora za zabójstwo jego syna. Wszystko to przy jego współpracy z Lexem Luthorem, który pomógł w nawigowaniu po uniwersum kieszonkowym.

Oto najważniejsze informacje na temat przyszłości DCU i tego, co dla niego oznacza finał 2. sezonu Peacemakera:

  • Wymiar Salvation, do którego trafił Peacemaker pod koniec 2. sezonu, będzie istotnym elementem kolejnych historii opowiadanych w DCU. 
  • Kolejnym istotnym wątkiem będzie walka rządów i organizacji na czele z Lexem Luthorem z metaludźmi.
  • 3. sezon Peacemakera nie jest wykluczony, ale w najbliższej przyszłości nie powinniśmy się go spodziewać. Sam Chris Smith pozostanie z kolei bardzo ważną postacią w DCU.
  • James Gunn nie chciał zdradzić, czy Peacemaker pojawi się w Man of Tomorrow.
  • Najważniejszymi elementami z 2. sezonu Peacemakera dla dalszej historii DCU jest wątek Salvation, a także organizacji Checkmate założonej przez Adebayo, Peacemakera i pozostałych z ich drużyny. To ma być istotny wątek w serialu Lanterns.
  • Checkmate będzie pełnić ważną rolę w DCU. Będą bardzo dobrzy w tym, czym się zajmują. Gdy zobaczymy ich ponownie, prawdopodobnie będą na innym etapie działalności niż początki, które widzieliśmy w finale Peacemakera.
  • Rick Flag ma w przyszłości pożałować współpracy z Luthorem. "Uważa, że jest mądrzejszy niż naprawdę jest." Nie skończy się to dla niego dobrze.
  • Powstanie 2. sezon Koszmarnego Komanda. Kilka odcinków zostało już napisanych.
  • Keith, brat Peacemakera z alternatywnej Ziemi, który poprzysiągł zemstę za zabójstwo ojca, z pewnością powróci w przyszłych projektach DCU. James Gunn ma na niego plany, ale jeszcze nie ma konkretnego pomysłu.
  • Większa historia w DCU dotyczyć będzie Supermana, Lexa Luthora, Ricka Flaga i wymiaru Salvation. James Gunn ma w planach wyreżyserowanie tych filmów, które są ściśle powiązane z tym wątkiem. Będzie nim m.in. Man of Tomorrow. Nie wyklucza jednak, że jeśli będzie bardzo zmęczony, to odda pieczę nad tymi projektami komuś innemu. Na razie tego jednak nie przewiduje.

Źródło: comicbookmovie.com/cbr.com/ew.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  DCU 
peacemaker james gunn
