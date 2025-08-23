Jak Peacemaker wyjaśnił kwestię Ligi Sprawiedliwości? Czy TA postać należy do [SPOILER]?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. HBO Max

Pierwszy odcinek 2. sezonu Peacemakera pojawił się już w HBO Max i od początku rozwiał wszystkie wątpliwości - DCEU umarło jakiś czas temu, a teraz pora na powiew świeżości. W jaki sposób wyjaśniono przejście z jednego uniwersum do drugiego?

Peacemaker: sezon 2, odcinki 1-5 - recenzja

Sezon rozpoczyna się od powtórzenia najważniejszych wydarzeń z 1. serii. Pojawiły się jednak pewne zmiany. Leota Adebayo w jednej rozmowie sugeruje wezwanie Gangu Sprawiedliwości zamiast Ligi Sprawiedliwości, którą znamy z DCEU. Zmieniona została też finałowa scena 1. sezonu. Zamiast Ligi Sprawiedliwości pojawia się Superman, Zielona Latarnia, Mr. Terrific, Hawkgirl i - o dziwo - Supergirl. Członkowie Super Rodziny są jednak spowici cieniem i nie widać ich twarzy. Czy Supergirl należy do Gangu Sprawiedliwości? James Gunn to wyjaśnił w rozmowie z Dawidem Muszyńskim z naEKRANIE.pl:

Reżyser oznajmił, że Supergirl i Superman nie są członkami Justice Gang, ale od czasu do czasu z nimi współpracują. Wyjaśnił też, że akcja 1. sezonu Peacemakera działa się przed wydarzeniami z Supermana, dlatego w drużynie nie pojawił się Metamorpho. Dodał też, że plan na zamianę Ligi Sprawiedliwości na Gang Sprawiedliwości był od samego początku, a ta pierwsza drużyna formalnie w DCU (jeszcze) nie istnieje.

W innej rozmowie James Gunn stwierdził, że większość widzów nie obchodzi tak bardzo kanon. Liczy się dla nich to, co jest teraz, a nie to, co było przedtem. Nie potrzeba im zawiłych i rozbudowanych wyjaśnień wszystkiego, dlatego postanowiono tylko zmienić kwestię Ligi Sprawiedliwości i uznać, że "świat jest teraz nieco inny". Dodał też, że gdyby miał potrzebne do tego środki, to chętnie edytowałby sam 1. sezon, żeby wymazać stamtąd Justice League, podobnie do George'a Lucasa, który zmieniał różne rzeczy w coraz to nowszych edycjach Gwiezdnych Wojen za pomocą efektów specjalnych.

