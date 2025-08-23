Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Jak Peacemaker wyjaśnił kwestię Ligi Sprawiedliwości? Czy TA postać należy do [SPOILER]?

Pierwszy odcinek 2. sezonu Peacemakera od razu odpowiedział na najczęściej zadawane pytanie fanów przed premierą - co się stało z Ligą Sprawiedliwości z finału 1. serii? Zmiana wywołała jednak inne pytania - czy nowa postać należy do wprowadzonej w Supermanie drużyny?
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  gang sprawiedliwości 
DCU peacemaker Supergirl
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Peacemaker: sezon 1 fot. HBO Max
Reklama

Pierwszy odcinek 2. sezonu Peacemakera pojawił się już w HBO Max i od początku rozwiał wszystkie wątpliwości - DCEU umarło jakiś czas temu, a teraz pora na powiew świeżości. W jaki sposób wyjaśniono przejście z jednego uniwersum do drugiego?

Peacemaker: sezon 2, odcinki 1-5 - recenzja

Sezon rozpoczyna się od powtórzenia najważniejszych wydarzeń z 1. serii. Pojawiły się jednak pewne zmiany. Leota Adebayo w jednej rozmowie sugeruje wezwanie Gangu Sprawiedliwości zamiast Ligi Sprawiedliwości, którą znamy z DCEU. Zmieniona została też finałowa scena 1. sezonu. Zamiast Ligi Sprawiedliwości pojawia się Superman, Zielona Latarnia, Mr. Terrific, Hawkgirl i - o dziwo - Supergirl. Członkowie Super Rodziny są jednak spowici cieniem i nie widać ich twarzy. Czy Supergirl należy do Gangu Sprawiedliwości? James Gunn to wyjaśnił w rozmowie z Dawidem Muszyńskim z naEKRANIE.pl:

Reżyser oznajmił, że Supergirl i Superman nie są członkami Justice Gang, ale od czasu do czasu z nimi współpracują. Wyjaśnił też, że akcja 1. sezonu Peacemakera działa się przed wydarzeniami z Supermana, dlatego w drużynie nie pojawił się Metamorpho. Dodał też, że plan na zamianę Ligi Sprawiedliwości na Gang Sprawiedliwości był od samego początku, a ta pierwsza drużyna formalnie w DCU (jeszcze) nie istnieje.

W innej rozmowie James Gunn stwierdził, że większość widzów nie obchodzi tak bardzo kanon. Liczy się dla nich to, co jest teraz, a nie to, co było przedtem. Nie potrzeba im zawiłych i rozbudowanych wyjaśnień wszystkiego, dlatego postanowiono tylko zmienić kwestię Ligi Sprawiedliwości i uznać, że "świat jest teraz nieco inny". Dodał też, że gdyby miał potrzebne do tego środki, to chętnie edytowałby sam 1. sezon, żeby wymazać stamtąd Justice League, podobnie do George'a Lucasa, który zmieniał różne rzeczy w coraz to nowszych edycjach Gwiezdnych Wojen za pomocą efektów specjalnych.

Najsilniejsze postaci z 1. sezonu Peacemakera

8. Economos

arrow-left
8. Economos
fot. HBO Max
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com/comicbook.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  gang sprawiedliwości 
DCU peacemaker Supergirl
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,3

2022
Oglądaj TERAZ Peacemaker Przygodowy
Powiązane filmy

7,4

2025
Zobacz w kinie Oglądaj TERAZ Superman Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Droga królów
-

Najlepsze książki fantasy XXI wieku. Harry Potter i Martin pokonani - niespodzianka na 1. miejscu

2 Atari 7800+
-

Nowe gry retro na Atari 7800+: nostalgia atakuje w starym stylu!

3 Predator: Strefa zagrożenia
-

Predator: Badlands dostanie swój komiks. Historia opowie o pierwszej misji łowcy

4 Serial Instytut (2025)
-

Instytut dostanie 2. sezon. Serial pokaże dalsze losy uciekinierów z ośrodka.

5 Pingwin
-

Pingwin Colina Farrela mógł się zmierzyć z Harley Quinn? Margot Robbie wyjaśnia

6 Wicked
-

Wicked: Na Dobre zwiększy stawkę? Reżyser opowiada o fabule

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s21e04

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s46e08

Na sygnale

s2025e166

Anderson Cooper 360

s23e24

Real Time with Bill Maher

s07e17

Niewyjaśnione tajemnice świata

s01e01

s01e10

s03e10
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Błękitny Zamek

20

sie

Książka

Błękitny Zamek
Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Annie Ilonzeh
Annie Ilonzeh

ur. 1983, kończy 42 lat

Scott Caan
Scott Caan

ur. 1976, kończy 49 lat

Ruta Gedmintas
Ruta Gedmintas

ur. 1983, kończy 42 lat

Edward Linde-Lubaszenko
Edward Linde-Lubaszenko

ur. 1939, kończy 86 lat

Chan-wook Park
Chan-wook Park

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

5

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

6

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

7

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

8

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

9

Klan powraca z nowym sezonem. Kiedy nowe odcinki?

10

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV