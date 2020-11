Peacemaker - poznaliśmy roboczy tytuł spin-offu The Suicide Squad. Kiedy rozpoczną się zdjęcia?

Warner Bros.

Legion samobójców: The Suicide Squad będzie nowym podejściem do drużyny tytułowych bohaterów. Jedną z wielu nowych postaci występujących w filmie będzie Peacemaker, w którego wciela się John Cena. Reżyser James Gunn poinformował niedawno, że bohater ten doczeka się serialowego spin-offu na HBO Max.

Według raportu The Ronin zdjęcia do serii rozpoczn się już w styczniu (potrwają od 18 stycznia do 15 czerwca) w Vancouver w Kanadzie. Oznacza to, że jeśli uda się uniknąć dalszych opóźnień związanych z pandemią, produkcja zostanie ukończona w samą porę, by Gunn mógł wyruszyć w trasę prasową The Suicide Squad. Projekt będzie realizowany pod roboczym tytułem The Scriptures.

W niedzielne popołudnie Gunn udostępnił zdjęcie swojego customizowanego Xbox Series X, ujawniając, że będzie miał mnóstwo czasu na grę przez kilka najbliższych tygodni, gdy będzie musiał odbyć kwarantannę przed rozpoczęciem produkcji serialu (tego Kanada wymaga od podróżujących).