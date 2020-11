Czarna Wdowa - słynna misja w Budapeszcie w filmie MCU? Jest odpowiedź i nowe informacje

fot. Marie Claire

W filmie Avengers z 2012 roku po raz pierwszy pojawiła się wzmianka o Budapeszcie - to podobno właśnie tam poznali się Clint Barton znany jako Hawkeye i Natasha Romanoff alias Czarna Wdowa. W książce pt. Marvel's Black Widow: The Official Movie Special Book znajdują się wypowiedzi Scarlett Johansson, która potwierdza, że w końcu dowiemy się czegoś więcej na ten temat.

Zgodziliśmy się wszyscy, że w końcu musimy odkryć, co wydarzyło się w Budapeszcie - przyznała aktorka. - Zaczęło się od jednego zdania, które Joss Whedon wrzucił do scenariusza Avengers do jednej z zabawnych scen z Czarną Wdową i Hawkeyem. Mały easter egg, o którym fani będą mogli teoretyzować. Teraz pomyśleliśmy, że jeśli nie wrócimy do Budapesztu i nie dowiemy się, co się tam wydarzyło, ludzie będą czuli niedosyt. (...) Oczywiście, Czarna Wdowa nie jest dokładnie filmem o tym, co tam się wydarzyło. Jest jednak ważnym punktem wyjścia, dzięki któremu zrozumiemy ciężar brzemienia Natashy.

Wygląda na to, że Czarna wdowa w znaczący sposób odniesie się do sytuacji w Budapeszcie i być może dowiemy się, co się tam wydarzyło. Wciąż jednak nie oznacza to, że zobaczymy cameo Jeremy'ego Rennera.

We wspomnianej książce kilka ciekawostek zdradza również David Harbour:

Aleksiej [Red Guardian] i Czarna Wdowa byli ustawioną rodziną szpiegów w USA w latach 90. Tak więc Rachel Weisz, czyli Melina, była kimś w rodzaju mamy, Aleksiej był ojcem, a Natasha i Yelena były ich dziećmi. Widzimy to na początku filmu, gdzie funkcjonują jako rodzina... Znali się bardzo długo, a potem stracili kontakt na prawie 20 lat.

W ciepłych słowach opowiedział też o pracy na planie filmu:

Wspaniałe było to, że czułem się jak przy pracy nad filmem amatorskim - i nie jest to porównanie negatywne! Amatorka wywodzi się od słowa "amo", czyli kochać. Ludzie robią to z miłości, a nie dla wypłaty - i takie wrażenie można było odnieść tutaj. Tak, jakby ci ludzie po prostu kochali, kochali, kochali filmy i po prostu chcieli je robić. Ekscytujące i zabawne.

W sieci pojawiły się też grafiki przedstawiające antagonistę filmu: Taskmastera. Zobaczcie:

Titan Comics

Johansson w innej wypowiedzi podkreśliła również, że film w dużej mierze dotyczy rodziny - takiej, którą łączy wiele, choć niekoniecznie więzy krwi. Opowiada on również o wybaczaniu sobie.