Peacemaker - zapowiedź w sieci. To scena po napisach Legionu samobójców 2

fot. Warner Bros.

Peacemaker to serial tworzony dla platformy streamingowej HBO Max, którego historia rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Legion samobójców: The Suicide Squad. Szczegóły fabuły nie są znane, ale wiemy, że ma być to krwawa jazda bez trzymanki, podobnie jak wspomniany kinowy film, czyli będzie to propozycja tylko dla dorosłych widzów.

Scena po napisach Legionu samobójców 2 została dokręcona na ostatnią chwilę podczas prac nad serialem, by w jakimś stopniu go zapowiedzieć. Z niej dowiadujemy się, że Peacemaker przeżył i dostanie nową misję. Zobaczcie i oceńcie sami.

Peacemaker - zapowiedź

W obsadzie znajdują się znajdują się John Cena (w tytułowej roli), Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland, Elizabeth Faith Ludlow, Rizwan Manji, Alison Araya, Lenny Jacobson oraz Chris Conrad.

Peacemaker - premiera w styczniu 2022 roku.

Zobacz także: