Peacemaker - prequel czy kontynuacja? James Gunn daje wskazówkę

W momencie ogłoszenia przez Warner Bros. powstania serialu Peacemaker, większość fanów zakładała, że ​​będzie to prequel Legion samobójców: The Suicide Squad. Jednak fabuła filmu wskazuje, że niekoniecznie tak musi być i równie dobrze produkcja HBO Max może kontynuować wątki. James Gunn w rozmowie z Variety nie potwierdził i nie zaprzeczył spekulacjom, ale dodatkowo ujawnił, że będzie to serial mocno zgłębiający się w przeszłość tytułowego bohatera. Poznamy chociażby jego ojca, w którego wciela się Robert Patrick. Serial stworzy okazję do lepszego pokazania motywacji Peacemakera, zatem serial może zawierać sporo scen z przeszłości, ale jednocześnie kontynuować losy tej postaci z filmu.

W filmie jest moment, w którym Bloodsport opowiada o swoim ojcu i o tym, jaki był, a następnie jest przejście na twarz Peacemakera, który kiwa tylko głową. To zalążek całej serii Peacemaker. Tak więc dostajemy bohatera i dowiadujemy się o jego relacji z własnym ojcem, którego gra Robert Patrick, skąd pochodzi, co zrobił, co to dla niego znaczy i dokąd zmierza po tym wszystkim.

W głównej roli zobaczymy Johna Cenę. Ponadto w obsadzie znajdują się Danielle Brooks, Jennifer Holland, Elizabeth Faith Ludlow, Rizwan Manji, Alison Araya, Lenny Jacobson oraz Chris Conrad. James Gunn napisał scenariusze do wszystkich ośmiu odcinków 1. sezonu i zajął się reżyserią kilku z nich.

Serial pojawi się w ofercie platformy 16 stycznia 2022 roku. Tego dnia w bibliotece HBO Max pojawią się pierwsze trzy odcinki produkcji. Kolejne pięć epizodów będzie pojawiać się co tydzień.