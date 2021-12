Pecetowa aplikacja Xbox poinformuje nas, czy gry będą dobrze działać na danym sprzęcie

Źródło: Microsoft

Co w głównej mierze odróżnia graczy konsolowych od pecetowych? To, że ci pierwsi w większości przypadków nie mają problemu z poprawnym działaniem zakupionych produkcji, a pecetowcy muszą zwracać uwagę na wymagania sprzętowe przy zakupie nowych tytułów do ogrania. Zwłaszcza jeśli nie dysponują porządnym komputerem z górnej półki wydajnościowej, a budżetową konstrukcją.

Microsoft postanowił ułatwić życie tej drugiej grupie graczy. Serwis The Verge wpadł na trop nowej funkcji w windowsowej aplikacji Xbox, która informuje, czy przeglądana produkcja będzie dobrze działać na naszym sprzęcie. Tom Warren, który partycypuje w programie Xbox Insider, zauważył przy takich grach jak Doom Eternal, Forza Horizon 5 czy Yakuza Zero: The Place of Oath pojawiły etykiety z napisem "Powinna świetnie działać na tym pececie". Z kolei w przypadku innych produkcji aplikacja poinformowała go, że test wydajności dla danego tytułu nie jest jeszcze dostępny.

Źródło: Tom Warren / The Verge

Na razie nie wiadomo, czy Microsoft zróżnicuje w jakikolwiek skalę ocen płynności działania gier. W końcu informacja o tym, że jakiś produkt działa świetnie, nie mówi zbyt wiele na temat rozdzielczości czy ustawieniach jakości grafiki. Jednak wraz z listą szczegółowych wymagań dostępnych w Windows Store może okazać się przydatnym narzędziem dla graczy zastanawiających się nad tym, czy ich sprzęt poradzi sobie z obsługą najbardziej wymagających tytułów.

Nowa funkcja jest na razie w fazie wczesnych testów. Jeśli spotka się z uznaniem członków programu Xbox Insider, może trafić do powszechnego użytku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze