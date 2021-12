Sony szykuje odpowiedź na Xbox Game Pass. Spartacus ma połączyć PS Plus i PS Now

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Sony

Jason Schreier z serwisu Bloomberg poinformował, że Sony ma pracować nad nową usługą, która znana jest pod roboczą nazwą Spartacus. Miałaby ona połączyć w sobie PlayStation Plus i PlayStation Now, dzięki czemu użytkownicy w ramach jednej subskrypcji otrzymaliby zarówno dostęp do rozgrywki multiplayer, jak i stale rozwijanej biblioteki gier. Nietrudno zauważyć, że byłaby to w zasadzie bezpośrednia konkurencja Xbox Game Pass Ultimate, który zawiera w sobie zarówno standardowy pakiet XGP na konsole i PC, jak i Xbox Live Gold.

Dokumenty, do których dotarł Bloomberg, sugerują, że usługa podzielona zostanie na trzy warianty. Pierwszy obejmował będzie obecne korzyści PlayStation Plus, drugi doda możliwość skorzystania z biblioteki gier na PS4, a z czasem też PS5, trzeci zaś pozwoli na dostęp do rozgrywki w chmurze i bibliotek z klasycznych konsol: PS1, PS2, PS3 i PSP.

Nowa usługa podobno ma zadebiutować wiosną 2022 roku. Nie wiadomo jednak, w jakich regionach byłaby dostępna. Warto bowiem przypomnieć, że aktualnie z PlayStation Now nie da się skorzystać na polskich kontach.

Sony jak na razie nie skomentowało tych doniesień. Do czasu ich oficjalnego potwierdzenia radzimy podchodzić do nich z dystansem.