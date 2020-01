Penny Dreadful: City of Angels, Czarny poniedziałek i nie tylko. Daty premier seriali Showtime

Showtime ogłosiło daty premier dla nowych i powracających seriali w pierwszej połowie 2020 roku. Wśród nowości pojawi się między innymi serial Penny Dreadful: City of Angels z Natalie Dormer w głównej roli, który zadebiutuje 26 kwietnia. Historia opowiadana w produkcji osadzona została w świecie Domu Grozy i rozgrywa się w 1938 roku w Los Angeles. Z nowym, 5. sezonem powróci serial Billions i zadebiutuje 3 maja.

Wcześniej na Showtime pojawią się też seriale The L Word: Generation Q (26 stycznia) oraz tego samego dnia animacja Prezydent z kreskówki, której bohaterem jest Donald Trump. Widzowie otrzymają także premierę 2. sezonu serialu Czarny poniedziałek (15 marca) oraz nowy sezon serialu Vice (premiera 29 marca). Z kolei 5 czerwca zadebiutuje 3. sezon serialu The Chi, gdzie wrócimy do dalszych historii postaci zamieszkałych w Chicago. Daty premier seriali nie tylko z Showtime, znajdziecie w naszym kalendarzu.