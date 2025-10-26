Przeczytaj w weekend
Pentagon atakuje serial Rekruci. Twórca odpowiada i dziękuje za hejt

Rekruci to inspirowana prawdziwą historią opowieść o nastolatku, który dołącza do marines i przeżywa przygody podczas obozu szkoleniowego. Jest jednak homoseksualistą, a w latach 90. było to nielegalne w amerykańskim wojsku.
Tagi:  netflix 
Rekruci fot. Netflix
Rekruci zaczęli bardzo kameralnie pod względem oglądalności, ale po pierwszym tygodniu wybuchła mała burza wokół serialu. Dlatego w drugim tygodniu produkcja zanotowała prawie dwukrotny wzrost popularności. Andy Parker, twórca serialu, przyznaje otwarcie, że musi podziękować Pentagonowi, który nazwał publicznie tę produkcję „ideologicznym śmieciem” (ang. woke garbage). To sprawiło, że wiele osób zdecydowało się sprawdzić ten serial.

Rekruci - recenzja serialu

Rekruci - atak na serial

Kingsley Wilson, sekretarz prasowy Pentagonu, opublikował po premierze serialu oświadczenie odnoszące się do Rekrutów. W nim padły między innymi takie słowa:

– Nie zaprzepaścimy naszych standardów, aby usatysfakcjonować ideologiczną agendę. W odróżnieniu od władz Netflixa, które notorycznie produkują ideologiczne śmieci, którymi karmią widzów i dzieci.

fot. Netflix

Andy Parker zdecydował się odpowiedzieć merytorycznie:

– Nie tworzyłem czegoś, co ma być propagandą, i odrzucam stwierdzenie, że nasz serial nią jest. Fakt, że znajdujemy się pomiędzy dwiema stronami konfliktu, jest dowodem, że Rekruci chcą podejść do tych interesujących i trudnych pytań w sposób zniuansowany, bez ostrej krytyki czy politycznych tez. Myślę, że zrobiliśmy coś bardziej subtelnego. Byłbym zaskoczony, gdyby ktoś z Pentagonu naprawdę obejrzał serial. Sam opis fabuły wywołuje określone reakcje i przypuszczenia, dlatego zachęcam do obejrzenia serialu i wyrobienia sobie własnej opinii na temat pytań, które prowokuje.

Według recenzji widzów i krytyków kwestia homoseksualistów w wojsku nie jest ani najważniejsza, ani nachalna, ani nie przytłacza historii, w której centrum znajduje się dorastanie i dojrzewanie bohaterów zmieniających się z chłopców w mężczyzn. Wielu nazywa ten serial idealną reklamą dla marines.

Źródło: deadline.com

