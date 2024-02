Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - powstanie 2. sezon! O czym opowie?

fot. Disney+

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy został oficjalnie przedłużony na 2. sezon przez Disney+. Ogłosił to dyrektor generalny Bob Iger.

W drugiej serii Percy Jackson (Walker Scobell), Annabeth Chase (Leah Sava Jeffries) i Grover Underwood (Aryan Simhadri) wyruszą w nową przygodę opartą na książce pt. Morze potworów autorstwa Ricka Riordana. Pisarz, który jest współtwórcą, producentem wykonawczym i jednym ze scenarzystów serialu, powiedział:

Nie mogę się doczekać, aż kolejny sezon Percy’ego Jacksona... pojawi się w Disney+! Podnieście kotwice. Podnieście grot. Wszystkie ręce na pokład, półbogowie. Zmierzamy do Morza Potworów!

Według szacunków 1. sezon wygenerował ponad 110 milionów obejrzanych godzin. Wcześniej serwis Deadline informował, że premierowy odcinek w ciągu pierwszych trzech tygodni zgromadził 26,2 mln wyświetleń na platformach Disney+ i Hulu.

Prezeska Disney Branded Television, Ayo Davis, powiedziała:

Pełen magii, cudów, przygód i serca Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy poruszył wyobraźnię widzów w każdym wieku na całym świecie. Jesteśmy podekscytowani możliwością podjęcia nowej, ekscytującej misji i rozpoczęcia prac nad drugim sezonem z Rickiem Riordanem, naszymi fantastycznymi partnerami z 20th Television oraz wyjątkową obsadą i utalentowanymi twórcami, którzy ożywiają tę historię.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - o czym będzie 2. sezon?

2. sezon serialu Disney+ zostanie oparty na książce pt. Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy 2. Morze potworów. W opisie drugiego tomu możemy przeczytać:

Tajemnicze zatrucie sosny Thalii osłabia magiczną granicę Obozu Herosów. Percy i jego przyjaciele mają zaledwie kilka dni na odnalezienie jedynego magicznego przedmiotu, który posiada moc wystarczającą do powstrzymania fali mitycznych bestii. Problem w tym, że aby go znaleźć, muszą pożeglować na Morze Potworów. A po drodze Percy będzie musiał opracować plan, który ocali jego dawnego kumpla, Grovera. Odkryje także straszliwą tajemnicę swojej rodziny, co każe mu się zastanowić, czy bycie synem Posejdona to zaszczyt czy przekleństwo?

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - zdjęcia i plakaty

