Persona doczeka się adaptacji live-action? SEGA i Atlus mają przyglądać się różnym opcjom

Atlus

Toru Nakahara, który w firmie SEGA odpowiada za produkcje filmowe i telewizyjne, przyznał w rozmowie z serwisem IGN, że firma rozważa stworzenie adaptacji live-action gier tworzonych przez japońskie studio Atlus. Zespół ten ma na koncie między innymi takie tytuły, jak Persona 5, Catherine czy Shin Megami Tensei V. Choć żadne konkretne i oficjalne zapowiedzi nie padły, to w wypowiedzi pojawiła się wzmianka o tej pierwszej marce - taki wybór nie powinien jednak dziwić, bo to właśnie ona w ostatnich latach cieszy się największym zainteresowaniem i to nie tylko w Japonii, ale też na zachodzie.

Światy Atlusa są wypełnione wyjątkowymi historiami, nowatorskim stylem i interesującymi postaciami. Opowieści, takie jak te z serii Persona naprawdę spodobały się naszym fanom i widzimy to jako szansę na rozwinięcie tych historii w sposób, jakiego jeszcze nikt nie widział.

Nakahara dodał również, że celem takiego działania miałoby być między innymi zainteresowani tymi markami zupełnie nowych odbiorców.

SEGA i Atlus razem pracują nad tym, by przenieść te światy do życia poprzez nowe media i nowe grupy odbiorców.