Po 14 latach przeszedł z Netflixa do Amazona. Stanie na czele telewizji

Peter Friedlander został zatrudniony przez Amazon MGM Studios​ po wielu latach pracy dla Netflixa. Znamy szczegóły.
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  amazon 
netflix
Amazon Prime Video (logo) Fot. Prime Video
Amazon MGM Studios zatrudniło Petera Friedlandera, by stanął na czele działu telewizji globalnej. Obejmie to stanowisko 6 października 2025 roku. Tym samym zastąpi Vernona Sandersa, który odszedł we wrześniu. Informacja została przekazana w notatce wysłanej do pracowników przez Mike'a Hopkinsa, szefa Amazon MGM Studios i Amazon Prime Video. Jej treść w całości opublikował portal Variety.

Peter Friedlander - droga z Netflixa do Amazona

Peter Friedlander wcześniej pracował dla Netflixa. Został zatrudniony w 2011 roku. Przez prawie 14 lat odpowiadał za amerykański i kanadyjski dział telewizji. To szmat czasu. W trakcie swojej kadencji nadzorował kilka pierwszych hitów platformy, w tym House of Cards i Orange Is the New Black. Później opiekował się innymi flagowymi tytułami Netflixa, na przykład Gambitem królowej, Wednesday, Czarnym lustrem i Bridgertonami.

Jeszcze przed karierą w Netflixie, Friedlander pracował w Playtone, czyli firmie Toma Hanksa i Gary'ego Goetzmana. Wyprodukował tam nominowany do nagrody Emmy serial Trzy na jednego i pełnił funkcję dyrektora kreatywnego przy wielu filmach fabularnych firmy. Podsumowując, ma więc solidne portfolio. Czas pokaże, co zdziała w Amazonie. 

Źródło: Variety

Co o tym sądzisz?
