Po 14 latach przeszedł z Netflixa do Amazona. Stanie na czele telewizji
Peter Friedlander został zatrudniony przez Amazon MGM Studios po wielu latach pracy dla Netflixa. Znamy szczegóły.
Amazon MGM Studios zatrudniło Petera Friedlandera, by stanął na czele działu telewizji globalnej. Obejmie to stanowisko 6 października 2025 roku. Tym samym zastąpi Vernona Sandersa, który odszedł we wrześniu. Informacja została przekazana w notatce wysłanej do pracowników przez Mike'a Hopkinsa, szefa Amazon MGM Studios i Amazon Prime Video. Jej treść w całości opublikował portal Variety.
Peter Friedlander - droga z Netflixa do Amazona
Peter Friedlander wcześniej pracował dla Netflixa. Został zatrudniony w 2011 roku. Przez prawie 14 lat odpowiadał za amerykański i kanadyjski dział telewizji. To szmat czasu. W trakcie swojej kadencji nadzorował kilka pierwszych hitów platformy, w tym House of Cards i Orange Is the New Black. Później opiekował się innymi flagowymi tytułami Netflixa, na przykład Gambitem królowej, Wednesday, Czarnym lustrem i Bridgertonami.
Jeszcze przed karierą w Netflixie, Friedlander pracował w Playtone, czyli firmie Toma Hanksa i Gary'ego Goetzmana. Wyprodukował tam nominowany do nagrody Emmy serial Trzy na jednego i pełnił funkcję dyrektora kreatywnego przy wielu filmach fabularnych firmy. Podsumowując, ma więc solidne portfolio. Czas pokaże, co zdziała w Amazonie.
Źródło: Variety
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
22
wrz
Północ Południe
22
wrz
To się nie dzieje
22
wrz
Zaprawdę Hitler umarł
23
wrz
Marathon
23
wrz
W głębinie
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1985, kończy 40 lat
ur. 1968, kończy 57 lat
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1968, kończy 57 lat