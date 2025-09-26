Po 14 latach przeszedł z Netflixa do Amazona. Stanie na czele telewizji

Fot. Prime Video

Amazon MGM Studios zatrudniło Petera Friedlandera, by stanął na czele działu telewizji globalnej. Obejmie to stanowisko 6 października 2025 roku. Tym samym zastąpi Vernona Sandersa, który odszedł we wrześniu. Informacja została przekazana w notatce wysłanej do pracowników przez Mike'a Hopkinsa, szefa Amazon MGM Studios i Amazon Prime Video. Jej treść w całości opublikował portal Variety.

Peter Friedlander - droga z Netflixa do Amazona

Peter Friedlander wcześniej pracował dla Netflixa. Został zatrudniony w 2011 roku. Przez prawie 14 lat odpowiadał za amerykański i kanadyjski dział telewizji. To szmat czasu. W trakcie swojej kadencji nadzorował kilka pierwszych hitów platformy, w tym House of Cards i Orange Is the New Black. Później opiekował się innymi flagowymi tytułami Netflixa, na przykład Gambitem królowej, Wednesday, Czarnym lustrem i Bridgertonami.

Jeszcze przed karierą w Netflixie, Friedlander pracował w Playtone, czyli firmie Toma Hanksa i Gary'ego Goetzmana. Wyprodukował tam nominowany do nagrody Emmy serial Trzy na jednego i pełnił funkcję dyrektora kreatywnego przy wielu filmach fabularnych firmy. Podsumowując, ma więc solidne portfolio. Czas pokaże, co zdziała w Amazonie.