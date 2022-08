Pewna mało znana gra z PlayStation Vita doczeka się filmu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. zrzut ekranu YouTube/PlayStation

Jak donosi serwis Deadline, film ma powstać we współpracy z PlayStation Productions i Scott Free Productions. Ta druga firma produkcyjna jest znana z takich filmów jak House of Gucci, Blade Runner 2049 i The Martian. Deadline napisało, że Anna Mastro (Secret Society of Second Born Royals) zajmie się reżyserią, a scenariusz napisze Emily Jerome (Panopticon).

Gra Gravity Rush, opracowana przez Sony Japan Studio w ramach Project Siren, opowiadała o Kat, dziewczynie z amnezją, która zyskuje zdolność kontrolowania grawitacji. W grze gracze nieustannie zmieniają perspektywę, ponieważ Kat może spadać na boki budynków i biegać po sufitach. Gra recenzje zebrała przychylne, ale wielkiego sukcesu finansowego nie odniosła.

Dzięki cel-shadingowi Gravity Rush była wizualnie uderzająca na przenośnym urządzeniu firmy Sony. Potem gra trafiła na PlayStation 4 w formie Gravity Rush Remastered, a Gravity Rush 2 zostało wydane w 2017 roku.

Wieści o filmie Gravity Rush pojawiają się w momencie, gdy Sony szykuje w przyszłym roku na HBO Max premierę serialu The Last of Us opartego na uznanej grze pod tym samym tytułem. Wraz z Gravity Rush, Deadline poinformował w zeszłym tygodniu, że PlayStation Productions pracuje również nad filmem opartym na Days Gone, post-apokaliptycznej grze o zombie. Biorąc pod uwagę, że Uncharted - filmowa adaptacja serii gier - z Tomem Hollandem w roli głównej, zarobiło 400 milionów dolarów, Sony prawdopodobnie stara się jak najlepiej wykorzystać swoje franczyzy gier wideo.