Pezet: Muzyka Współczesna. Niepowtarzalny koncert rapera wkrótce w HBO GO

HBO GO

Muzyka Współczesna – koncert premierowy to relacja z pewnego muzycznego wydarzenia. 19 grudnia 2019 roku popularny raper Pezet zagrał niepowtarzalny, blisko dwugodzinny i wyprzedany do ostatniego miejsca koncert w warszawskim COS Torwar. Zapis tego występu będzie można oglądać w HBO GO już od 30 lipca 2020 roku!

Grudniowy koncert był widowiskiem z dedykowaną oprawą wizualną, świetlną i pirotechniczną oraz plejadą gości. Pezet zaprezentował premierowo materiał z wydanego po siedmioletniej przerwie albumu Muzyka Współczesna. Kilka tysięcy biletów wyprzedało się w niespełna 15 minut, a koncert okrzyknięto jednym z najważniejszych muzycznych wydarzeń 2019 roku.

To był koncert wyjątkowy pod każdym względem! Ogrom przygotowań, bo po raz pierwszy graliśmy nowy materiał. Najtrudniejsza produkcja jaką kiedykolwiek realizowaliśmy sami. Wyprzedany COS Torwar - największa publiczność jaką zgromadziłem na swoim solowym biletowanym koncercie. Uważam, że był to wyjątkowy sprawdzian. W tamtym czasie był to najlepszy koncert jaki mogłem zagrać. Zapamiętam go na długo i bardzo się cieszę, że oglądając zapis tego wydarzenia będziemy mogli razem przeżyć to jeszcze raz! – powiedział raper.

Album Muzyka Współczesna ukazał się 27 września 2019 roku. Do tej pory wydawnictwo uzyskało status platynowej płyty.

Premierowa emisja koncertu na antenie HBO zaplanowana została na 15 sierpnia na godzinę 14:55.