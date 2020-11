Phil Spencer dziękuje za rekordową sprzedaż Xboxa

fot. Microsoft

Microsoft wszedł w dziewiątą generację z zupełnie nowym pomysłem na rozwój w sektorze gier. Firma zamiast skupiać się na promowaniu swojej konsoli jako najlepszego narzędzia do obcowania ze światem cyfrowej rozrywki, wysłała w świat przekaz, który głosił: nie ważne na czym grasz, ważne, abyś zainteresował się portfolio Xboxa.

Pod tym hasłem kryje się bowiem cały szereg usług skierowanych do szerokiego grona odbiorców. Dzięki Xbox Game Pass klienci mogą grać na konsolach, pecetach a nawet telefonach z Androidem. W przypadku tych ostatnich wystarczy zainstalować aplikację xCloud, aby odpalać gry klasy AAA za pośrednictwem chmury obliczeniowej. Wszystkie tytuły od Microsoftu będą dostępne na wspomnianych platformach, co oznacza, że nie trzeba kupować nowego Xboxa, aby cieszyć się grami od tego wydawcy.

Takie podejście mogło zaowocować spadkiem liczby sprzedanych konsol w dniu premiery. Microsoft wielokrotnie oficjalnie potwierdzał, że nie zależy mu na bezpośredniej walce z PlayStation. To my mieliśmy decydować o tym, na czym będziemy grać. Jeśli zrezygnowalibyśmy z zakupu Xboxa Series X/S, ale zasubskrybowali Game Passa, korporacja byłaby zadowolona z takiego układu.

Tymczasem okazało się, że premiera dziewiątej generacji spotkała się z niezwykle ciepłym, dla wielu niespodziewanym, przyjęciem. Phil Spencer postanowił podzielić się tą informacją na swoim profilu twitterowym:

W trakcie 24 godzin od premiery Xboxa Series X/S korporacja sprzedała najwięcej urządzeń na przestrzeni wszystkich generacji. I to pomimo wielokrotnych zapewnień, że nie zależy jej na walce o tytuł sprzedażowego króla konsol.

W świetle tych informacji debiut PS5 staje się jeszcze bardziej emocjonujący. Wszak to konsola Sony miała być liderem w tym starciu, tymczasem Microsoft radzi sobie nad wyraz dobrze. Czy Xbox zdystansuje swojego japońskiego konkurenta? A może jest to sygnał, że PS5 wzniesie się na wyżyny doskonałości i wywalczy tytuł najlepiej sprzedającej się konsoli w historii? Za kilka miesięcy przekonamy się, co tak naprawdę oznacza ta udana premiera.